國共智庫論壇將在北京登場 張博洋、尹立三問柯志恩：別再閃躲！

尹立(左)、張博洋(右)痛批國共智庫論壇根本是「鄭習會的會前會」並三問柯志恩。 圖：尹立競選團隊/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 針對國共智庫論壇2月3日將在北京舉辦一事，高雄市議員張博洋及高雄市左楠區市議員擬參選人尹立回應，根本是「鄭習會的會前會」，並提出三問呼籲國民黨高雄市長參選人柯志恩出來面對，別再閃躲敏感議題。

國台辦稱國共兩黨智庫論壇主題為兩岸交流合作前瞻，是為民族謀復興的具體體現，張博洋與尹立提出三點問題包含「柯志恩對於鄭習會遲遲未表態，若這柯不一樣，請證明哪裡不一樣？」、「國台辦表示論壇符合島內人民期待，那柯志恩敢不敢公開支持？」、「柯志恩未來會效仿蔣萬安模式，舉辦中國高雄的雙城論壇？」。

尹立質疑，國民黨主席鄭麗文曾說「柯志恩背後是鄭麗文更是整個國民黨」，自柯志恩宣布參選以來，不論是鄭麗文各類偏激的意識形態發言，或是黨中央積極運作與習近平見面的新聞，柯志恩彷彿脫黨參選與黨中央斷聯一般，刻意閃躲黨中央的敏感議題，國共如今又要會面，難道柯志恩還要閃躲不評論？若自稱這柯不一樣，請證明哪裡不一樣？

尹立再問，國台辦表示論壇的舉辦符合島內民意，那柯志恩敢不敢公開支持？若不支持，是否要向黨中央表達反對之意？還是又會丟一句「鄭麗文哪是我能說的」之後當沒事繼續跑選舉？

尹立說，從台北雙城論壇到國共論壇，國民黨在中央未執政的情況下，不斷以論壇形式開闢讓敵國有機會對台灣內政干預的管道，柯志恩應清楚闡明，未來是否也會效仿蔣萬安模式，舉辦高雄與中共的雙城論壇？

張博洋也說，去年底蔣萬安雙城論壇一結束馬上換來中共環台軍演施壓，早就證明論壇只是中共的政治工具，國民黨才剛碰了一鼻子灰現在又要再辦下一個論壇，就這麼堅持一定要把鼻子撞斷嗎？國民黨一邊阻擋護台軍購，一面卻歡天喜地的跟敵國辦論壇，原來這就是國民黨捍衛中華民國的方式。

張博洋指出，國共論壇之所以換個標題變成智庫論壇，表示國共雙方都知道這個行為並不被民意支持，想用改名淡化敏感色彩，一個民意不支持的論壇但國民黨還堅持參加，令人懷疑中共背後到底給了國民黨多大利益？

