國共智庫論壇將與習近平會面？蕭旭岑：尊重陸方安排

國民黨副主席蕭旭岑今天（28日）舉行記者會宣布，他將於2月2日至4日率團赴中國北京，出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。面對媒體詢問，除了國台辦主任宋濤將設宴款待，若中國政協主席王滬寧、中共總書記習近平提出想見面，是否會拒絕？蕭旭岑說，「我們客隨主便，尊重大陸相關安排」，並強調此次論壇不會觸及敏感的兩岸政治議題。

蕭旭岑今天上午舉行記者會宣布，受國民黨主席鄭麗文指示與委託，他將於2月2日至4日，偕國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，赴北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。他強調，此次論壇將聚焦3大主題：「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」，不會觸及敏感的兩岸政治議題。

針對傳出該論壇原本稱為「國共論壇」，後來刻意更名為「國共智庫交流」，蕭旭岑回應，外界對名稱存在觀念上的誤解，自2005年雙方首次建立兩黨智庫交流平台以來，歷屆名稱從「兩岸經貿文化論壇」到「兩岸和平發展論壇」，本質上皆屬民間交流、智庫交流的形式，並非政治協商平台，名稱演變並不影響交流性質。

蕭旭岑指出，鄭麗文上任後特別重視台灣民生與經濟發展，尤其關注台灣民眾真正關切的議題，例如花蓮堰塞湖等防災問題，而在減碳、能源、防災等領域，大陸確實有不少可供借鏡的技術與經驗，他認為應拋開政治意識形態，進行專業交流，才能讓成果回饋台灣社會，實質幫助台灣老百姓。

此外，面對外界質疑因國民黨立委阻擋軍購條例審查有功，中共因此同意舉行論壇，蕭旭岑強調，本次論壇雙方智庫磋商歷時數月，討論內容始終聚焦民生、經濟、科技、防災等專業議題，從未涉及任何政治性條件或交換。

蕭旭岑直指，疑似有國安體系人士透過特定媒體放話、散布不實訊息、操作「認知作戰」，企圖抹黑本次交流行動。國民黨已正式提告，他也要呼籲賴清德政府與民進黨高抬貴手，不要以政治意識形態干預專業、民生與經濟層面的兩岸交流。

至於媒體追問，除了宋濤將設宴款待，若王滬寧、習近平提出想見面，是否會拒絕？蕭旭岑則說，「我們是客人，到大陸訪問，所以我們客隨主便，尊重大陸相關安排」。



