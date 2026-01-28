國共智庫論壇影響南部選情？ 柯志恩：大家可以自由判斷

立法委員柯志恩。(記者塗建榮攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕「國共兩黨智庫論壇」2月3日在中國北京舉辦，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩被問及是否會影響到南部選情時說，國共智庫論壇就是民生專業交流，不用擴大到意識形態，把國民黨提的任何改革都跟對岸掛鉤。國民黨台南市長參選人、立委謝龍介也說，我們追求和平，南部選民一定會接受。

柯志恩說，李鴻源率隊出訪所強調的都是在於他的專業，包括防災、避震與相關民生的問題；當兩岸可以透過這些議題來做一些的交流時，不用特別把它擴大到太多的意識形態。她不預設未來會是如何，但這個交流如果實質上完全鎖定在這些議題上面，台灣人民的眼睛都是非常雪亮了，大家可以自由判斷。

對於赴中論壇是否與擋下國防預算有關，柯志恩說，這些都是過度的解讀，大家很清楚國防部已經常態編列了9000億預算，國民黨和民眾黨沒有太多的意見；藍白對於所謂的自主防衛也都提出是支持的，只是一下之間要透過1.25兆逐年來編列，這些都是在訪中之前就已經完全大致討論的，不用刻意就像以前在做國會改革時說，國民黨提出了什麼樣的改革好像就一定要跟對岸來做一個綁標、掛鉤，這都是過度的一個政治操作，對於朝野和諧或兩的關係都沒有太大實質上的幫助。

謝龍介說，我們追求和平，南部選民一定會接受的。國民黨透過專業的交流、人道的關懷，就可以打開兩岸和平的道路和和平之門，但民進黨每天要跟人家挑戰、鬥爭。

謝龍介說，講到國防 今天台灣的國防哪一個重要的武器和布局跟戰略，不是國民黨留下來的？包括幻象2000、F-16、愛國者飛彈當時也是國民黨採購的，國民黨最重視國防，跟共產黨對抗超過80年，太了解共產黨了。國民黨反對的是凱子軍購，不要把台灣人當成盤子，美國要3300億，我們編了1.25兆，請政府說清楚講明白，不願意告訴大家有哪些數據、要買什麼，只要在野黨通過，這不是盤子什麼是盤子？

謝龍介說，透過交流就是求同存異，開啟兩岸和平的道路，「我們不是對抗，我們爭取和平」，但國防戰備、戰具的精良，這是國民黨一向以來就已經實行的，不要汙名化，也不需要扣紅帽子，務實的看待中華民國 應該怎麼樣發展。

立法委員謝龍介。(記者塗建榮攝)

「國共兩黨智庫論壇」2月3日在中國北京舉辦，由國民黨智庫副董事長李鴻源(右)率隊出席。(記者塗建榮攝)

