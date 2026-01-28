國共智庫論壇拍板2/3北京登場 藍擬派李鴻源等40學者赴中

國民黨副主席蕭旭岑28日上午宣布，在黨主席鄭麗文指示與託付下，確定參與2月2日至4日「兩岸交流合作前瞻論壇」，預計將與國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長李鴻源、40名專家學者一同前往中國。

與此同時，中國國台辦也在今日例行記者會上宣布，經國共兩黨協商，將於2月3日在北京舉辦「國共兩黨智庫論壇」，共同主辦單位為中共中央台辦海研中心及國民黨國政研究基金會。

蕭旭岑表示，此次論壇將聚焦觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展等3大主題，預計討論氣候變遷、防災、能源問題、AI未來發展，以及台灣產業亟需出路發展等議題，參與人士以專家、學者為主，並未包含大家熟悉的政治人物在內。

蕭旭岑提到，國民黨執政期間，兩岸在「九二共識」基礎上，推動許多造福兩岸的交流合作；但民進黨執政10年以來，兩岸交流幾乎完全中斷，許多產業拜託國民黨協助恢復兩岸交流，因此此次交流活動是順應民意。

國台辦方面則宣稱，「台灣島內主流民意」是要和平、要發展、要交流、要合作，中方願在堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，和包括國民黨在內的台灣各政黨團體加強交流，共同推動兩岸關係和平發展。

由於民進黨日前曾針對此事批評，國民黨和民眾黨聯手在立法院程序委員會第10度封殺1.25兆國防特別條例，就是以此做為交換，向中國要求舉辦「國共論壇」。對此蕭旭岑駁斥，稱「為辦國共論壇擋軍購」是編故事，國民黨和對岸交流不需門票。