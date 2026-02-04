國共智庫論壇提15項共同意見 陸委會：走回依賴中共老路

國共兩黨智庫論壇3日在中國北京舉行，國民黨副主席蕭旭岑與中國國台辦主任宋濤會面，兩人致詞時均強調堅持「九二共識」。會後雙方發布共同宣言宣稱在5個面向達成15項共同意見，內容包含推動恢復兩岸人員往來正常化、加強兩岸新興及環保領域領域合作與強化兩岸防災減災合作等。

對此陸委會回應指出，當前兩岸關係的癥結在於中共持續以軍機艦擾台、跨境鎮壓等手段對台施壓，批評該論壇發表的共同意見內容是導果為因。

陸委會強調，當前兩岸人員無法正常往來，完全是中共造成的人為障礙，我方提出的「兩岸觀光健康有序」、「雙向平衡」、「旅遊安全」、「小兩會先溝通」等4個政策並沒有改變，但陸方卻不斷增修國安新規，威脅赴陸旅遊的國人安全，並宣稱我方台旅會已於去（2025）年2月正式去函陸方海旅會，表達溝通意願。

廣告 廣告

針對此次論壇提及「加強兩岸新興及環保領域領域合作」，陸委會質疑此舉是為拉攏台灣資金、技術及人才赴陸，以協助中國產業及經濟發展、對抗經濟下行的困境；陸委會並指出，近年台灣產業已穩健走向國際，「看不出該合作領域對台灣有什麼幫助」。

至於「深化兩岸防災減災合作」方面，陸委會指出，兩岸已於2014年3月簽署氣象及地震監測合作等2項協議，提升兩岸地震防災減災及氣象監測預報與災害預測能力，呼籲陸方應積極落實合作協議、恢復雙方業務主管部門聯繫機制。

陸委會表示，此次國共論壇發表的共同意見，實際上是配合中共融台及統戰政策，走回西進及依賴中共的老路，批評中共意圖誤導國人認知、製造我方內部分化及矛盾。