國共智庫論壇提15項意見 綠憂轉成法案

（中央社記者林敬殷台北4日電）國共兩黨智庫論壇昨天舉行，提出15項共同意見。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今天表示，這不只是幫紅色供應鏈開大門，現在看起來只是共同意見，後續變成藍白想要的法案、具體政策，才是最危險、可怕的事情。

國共兩黨智庫論壇達成包括推動恢復兩岸人員往來正常化、加強兩岸新興產業領域合作、強化兩岸防災減災合作等15項共同意見。

陳培瑜上午在立法院輿情回應記者會表示，在本屆立法院第1個會期，所有國民黨的委員會召委跟著國民黨立法院黨團總召傅崐萁到中國，回來後就開始修國會擴權法案，這樣的前例已清楚顯示，對岸交流與立法院修法之間存在高度政治連動性。

陳培瑜表示，即將面臨地方選舉的政治人物，應正視相關作為所帶來的後果，必須誠實面對選民檢驗，思考是否真的認同這個做法。

此外，民眾黨主席黃國昌質疑美國在台協會處長谷立言介入台灣的內政太深，並指如果台美真的是價值同盟，希望美國尊重台灣民主程序。

媒體詢問黃國昌發言是否破壞台美關係，陳培瑜表示，最大的問題就是國民黨跟民眾黨。國民黨與民眾黨才是破壞台美關係最大的殺手，因為藍白一直向中國示好，而中國就是極權獨裁的國家，以美國為首的民主國家看在眼裡，覺得台灣的國會怎麼會跟現在的世界局勢背道而馳。

至於美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）指稱，對台灣在野黨大幅刪減國防預算感到很失望，民主黨參議員加勒戈（Ruben Gallego）則表示，此時台灣國防預算被杯葛的風險，盼立法院重新考慮。

陳培瑜說，台灣的國防安全要用台灣自己的力量、預算跟覺醒，就好比要先鍛鍊身體，才可以有好的生活跟工作的發展。在野黨想要配合中共一貫操作的決心跟態度，從國共論壇看得出來非常明顯，非常認真配合中國的演出，相關的敘事、論述方法都跟中國一致。對於美國人的發言，對於其他民主國家的提醒，大家都要看在眼裡。（編輯：黃國倫）1150204