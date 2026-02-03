國共智庫論壇揭幕 國台辦主任宋濤：家國團圓、未來可期

國民黨副主席蕭旭岑，與大陸國台辦主任宋濤，共同出席今（3）日國共兩黨智庫論壇並致詞。

「國共兩黨智庫論壇」今天（3日）在北京開幕，大陸國台辦主任宋濤致詞時表示，大陸方面將繼續推出更多便利兩岸人員往來的措施，推動兩岸旅遊交流合作，落實同等待遇，為台胞在大陸學習、工作與生活，創造更好條件。（葉柏毅報導）

由國民黨「國政研究基金會」和中共中央台辦旗下「海研中心」共同主辦的「國共兩黨智庫論壇」，3日上午開幕，由國台辦副主任潘賢掌主持，國台辦主任宋濤與國民黨副主席蕭旭岑分別致詞。

宋濤在致詞時，首先提到去年十月，中共總書記習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席，而這次的國共兩黨智庫論壇，則是落實兩黨領導人賀覆電精神的具體措施。

宋濤指出，當前台海形勢複雜嚴峻，兩岸同胞對穩定台海形勢，改善兩岸關係充滿期待，這次論壇以兩岸交流合作前瞻為主題，圍繞兩岸旅遊、產業及兩岸環境與永續發展等三項交流合作，展開討論，具有重要意義。

面對大陸即將召開對台工作會議，以及下個月將召開全國人大、政協「兩會」，這次的國共交流，將成為觀察今年大陸對台工作的重點風向標。宋濤表示，相信經過這次的交流討論，兩岸關係終將冬去春來，「家國團圓，未來可期」。