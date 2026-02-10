國共智庫論壇是否談「統一」、「擋軍購」？ 蕭旭岑：都是假消息

國民黨智庫、國家政策研究基金會日前赴大陸舉行國共智庫論壇，期間訪團與大陸全國政協主席王滬寧會面，遭質疑雙方談及「統一」、「阻擋軍購案」等議題。對此，率團的國民黨副主席蕭旭岑今（10日）在記者會強調，一切都是假消息，論壇都是以民生為主軸進行交流，沒有一個字涉及政治性。

國民黨副主席蕭旭岑（左）、國政基金會副董事長李鴻源（右）。（中天新聞）

國民黨副主席蕭旭岑、國政基金會副董事長李鴻源上午在智庫舉行記者會，說明這次國共智庫論壇、雙方交流的成果。

外傳國民黨訪問團與王滬寧會面時，對方曾要求阻擋1.25兆軍購案，更把這條件作為「鄭習會」的前提。

對此，蕭旭岑駁斥是錯誤消息，這次訪問是站在主流民意上才有的交流，黨中央絕對沒有為了「鄭習會」而延後軍購，原本就正在研擬與民眾黨團討論。

另傳，對方要求「以中國的統一為指針」。

蕭旭岑表示，此行就是針對防災、觀光旅遊、醫療產業、減碳、人工智能等議題，與大陸產官學界交流，最後發表15項共同意見；王滬寧與訪團見面，專家學者都在場，沒有一個字牽涉政治性。

李鴻源強調，「我們沒有被授權去提外界講的議題」。

李鴻源說明此次國共智庫交流結果。（中天新聞）

蕭旭岑呼籲，賴清德總統要以民為念，不要每天打抗中保台。

蕭旭岑批評，國安人士對特定親綠媒體放話，就承認是國安人士透露，不要假稱北京權威人士透露，傷害媒體專業；放那些假消息，企圖把國民黨打成中共同路人、領旨辦事，我們不怕，但也不會甘心被抹紅。

蕭旭岑奉勸國安人士，不要每週日下午就去跟特定媒體釋放錯誤消息，先說鄭習會農曆年前，現在又說3月，以後恐有4、5、6月版本，成一系列的錯誤報導；他提醒相關媒體不是製造業，不能這樣踐踏自己。

蕭旭岑表示，這次重啟國共兩黨智庫論壇平台，去大陸是站在台灣主流民意，去談實事就是希望能夠緩和兩岸緊張關係，讓和平重新回到兩岸主旋律，是為了台灣老百姓與產業，頂著壓力帶回來成果，完全是做實事。

李鴻源說明，此行40多人多數非黨員，且幾乎沒有政治人物，「所有行程都是公開」，談的是能源與防災如何跟大陸營造雙贏，完全沒有其他議題，也保證沒有「部分媒體作文」的事，不要在其中橫生枝節。

李鴻源提到，論壇是務實替台灣產業找到商機，希望透過對話導向和平，這次目的是這樣，以後也是這樣。未來希望持續深化對話，為兩岸和平累積更多力量，這次雖然只是一小步，但是兩岸攜手守護和平、共創繁榮的里程碑。

