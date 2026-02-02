政治中心／綜合報導

「國共兩黨智庫論壇」3號將在北京登場，今（2號）國民黨副主席蕭旭岑、智庫副董李鴻源上午搭機赴中，晚上將和中國台辦主任宋濤舉行晚宴，儘管藍營聲稱論壇聚焦民生，但傳出北京將藉機打探台灣年底縣市長選戰情況，加強訊息蒐集、要提供中方盤整運用，尋找介選方式。

「國民黨不要做中共走狗。」

高分貝抗議、舉布條上演行動劇，台灣國一早現身桃機，抗議率團出訪中國北京的國民黨智庫訪團。

國共智庫論壇登場 傳北京關切"軍購條例.年底選戰"

國共智庫論壇登場 傳北京關切"軍購條例.年底選戰"（圖／民視新聞）台灣國理事長陳峻涵：「他們現在怕被人家罵，改成什麼智庫論壇，事實上大家都知道換湯不換藥，幾次的阻擋軍購包括阻擋總預算過關，這是一個結構性的黑手。」

台灣國重話開罵，雖然訪團由國民黨副主席蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源帶隊，當晚就跟國台辦主任宋濤晚宴，3號出席論壇，4號參訪清華園區，晚間返台，儘管藍營強調聚焦民生、不談政治，但仍被舊質疑有高度政治目的，被視為鄭習會起手式。

國民黨副主席蕭旭岑：「中國國民黨要當台灣產業的溝通者，要當台灣老百姓的保護者，要當兩岸和平的締造者，我想這是我們這次重要使命。」

國民黨智庫副董事長李鴻源：「團員大部分都不是國民黨籍，都是專家學者，相關領域的這些理事長秘書長，談的都是一些非常專業的東西。」

說好聽是智庫交流，但平面媒體報導，北京消息人士希望藉國民黨高層、學者到訪，了解台灣政情、及年底縣市長提名狀況，加強訊息蒐集，並在選戰起跑後，提供新聞露出或社群操作資源，提供北京盤整統籌運用。台美軍購條例及對美關稅也要了解，在野黨是否能"阻擋到底"，擺明將黑手公然介入台灣政局。

正值軍購、選舉年，國民黨高調赴北京，也難怪會被質疑，換取對岸政治紅利籌碼。

