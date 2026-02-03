國共智庫論壇登場 吳欣岱轟：國民黨認賊作父，治不好兩岸關係

記者李鴻典／台北報導

國共兩黨智庫論壇今（3）日上午在北京舉行。中國大陸國台辦主任宋濤表示，要堅持九二共識、反對台獨。中國國民黨副主席蕭旭岑說，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識、反對台獨、求同存異、擱置爭議、共創雙贏，共同追求和平發展。台灣基進台北市黨部主委吳欣岱重批，國民黨這種認賊作父的行為，治不好兩岸關係，更會害台灣喪失防禦意識。

國共兩黨智庫論壇「兩岸交流合作前瞻論壇」開幕（圖／國民黨提供）

對於國共兩黨智庫論壇，吳欣岱昨天批評，自我催眠、認賊作父的中國國民黨又去中國演戲了。吳欣岱說，蕭旭岑又帶團去北京了，去得可真勤勞啊。再加上國民黨主席鄭麗文最近的發言，讓人感嘆只有中國國民黨還活在自己的平行時空裡，把對岸的統戰陷阱當成善意。

廣告 廣告

吳欣岱指出，鄭麗文在中常會上說什麼「美國是恩人，中國是親人」，還喊出「絕不骨肉相殘」。拜託，中國國防部29日才說「絕不承諾放棄對台使用武力」，會對親人使用暴力的人，是什麼扭曲家庭啊？

吳欣岱說，相信真正在乎台灣的，一定知道中共的目標從未改變，就是要消滅台灣的主權，這件事不會因為國民黨誰去了、喊了幾聲親人就改變的。

這次國共論壇，國民黨刻意淡化說是智庫交流，但國台辦的話說得很清楚，前提就是「九二共識、反對台獨」，代表這是一場國共合演的統戰爛戲，根本不是對等的交流。

對中共來說，中國國民黨就是配合演出的丑角，向國際社會傳遞「兩岸可以繞過台灣政府直接協商」的錯誤訊號，藉此分化台灣、架空台灣政府公權力。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱重批，國民黨這種認賊作父的行為，治不好兩岸關係，更會害台灣喪失防禦意識。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

中國國民黨這種行程安排與媒體操作，完全配合中方主導，就是給中共宣傳空間。當民主盟友都在關注中國威脅，只有國民黨還在誤導國際視聽，還以為自己能代表台灣人接受這種屈辱的「假和平」。

吳欣岱提到，蕭旭岑說去北京是為了兩岸和平，但真正的和平是建立在實力與尊嚴之上，絕不是靠卑躬屈膝換來的施捨。國民黨這種認賊作父的行為，治不好兩岸關係，更會害台灣喪失防禦意識。

吳欣岱強調，台灣不需要中國這種天天威脅對我們施暴的「親人」，也不會受到以「親情」為名的勒索。我們用了數十年的時間，把這塊土地灌溉成自由、民主、多元的模樣，台灣有實力、有盟友，不用中國來指手畫腳。

更多三立新聞網報導

遭藍營製圖圍剿 吳欣岱曝盜版Labubu來源：被提醒才知是中國娃娃

染漢他病毒病逝！醫揭「難纏症狀」致命 警告：大掃除要小心

逛文具店「驚見王世堅玩具」！她曝3隱憂：這不是政治問題

藍白再擋預算！吳欣岱嘆「拿代孕法案當政治交換」：非常無力

