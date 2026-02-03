國共智庫論壇登場 蕭旭岑盼為產業尋找出路、人民謀福祉

照片來源：國民黨文傳會

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

國共兩黨智庫共同舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」，今（3）日在北京揭幕，中國國民黨副主席蕭旭岑、中共中央台辦主任宋濤分別於開幕式上致詞。蕭旭岑表示，兩岸交流合作，最符合兩岸人民的利益。

「近年來，兩岸關係處於相對不穩定的狀態，但是兩岸民間仍積極熱絡交流，反映了台灣的真實民心向背。」蕭旭岑舉例說明，台灣民眾2025年赴陸489萬人次，將近500萬人次，幾乎回到疫情前高峰區間，每4個台灣人出境就有1個人選擇去大陸觀光旅遊。

對此現象，蕭旭岑表示，政治氣氛的嚴峻與困難，阻止不了台灣人赴大陸旅遊的熱切渴望；台灣人用自己的雙腳，表達了對兩岸關係的期待。真實的台灣民心，不只反映在渴望更認識大陸、更實際接觸大陸，還包括期望兩岸之間能維持溝通管道。

照片來源：國民黨文傳會

蕭旭岑提到，去年9月，台灣媒體「2025兩岸關係年度大調查」顯示，有接近9成（88%）的台灣民眾主張兩岸必須維持溝通管道，即使是民進黨支持者，也有75%認為不能斷絕對話。其中46%的台灣民眾希望兩岸持續加強經貿交流，創下了近4年新高。

「在這樣的主流民意之下，國民黨背負著台灣老百姓的期待，讓兩岸再次恢復溝通管道平台。」蕭旭岑坦言，當然也必須面對，在當前兩岸嚴峻環境下，許多產業都面臨了困境與考驗。

以2025年兩岸往來人次比較，台灣民眾赴陸近500萬人次，但大陸民眾赴台僅55萬人次，呈現高度失衡。蕭旭岑分析，這是台灣政策所致，過去陸客旅台榮景不再，當然會衝擊到觀光產業發展。其他產業也都因兩岸關係影響，遭逢挑戰，格外需要能為民發聲與興利的兩岸溝通平台，兩黨智庫論壇就是以「為兩岸產業尋找出路，為兩岸人民共謀福祉，作為最重要的目標」。

蕭旭岑提到，國民黨主席鄭麗文特別重視此次論壇，希望能討論台灣產業急需出路發展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作；以及兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流合作的前瞻性議題，包括醫療安養、氣候變遷、防災、AI未來發展、新能源、環保節能減碳等重要面向。他相信，經過今天論壇的集思廣益與凝聚共識，必能有實質的成果與進展。

蕭旭岑說，中華民族過去經歷百年屈辱，最近30年，在兩岸中國人的努力之下，一步一步邁向共同振興中華之路。雖然兩岸在不同的體制下發展，但兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。

蕭旭岑指出，兩岸應合作賺世界的錢，不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利，剝削台灣、掏空台灣，讓後代子子孫孫無法立足；如果兩岸對立甚至衝突，不符合台灣老百姓利益，不符合兩岸人民共同利益，更不符合中華民族整體利益。他強調，這是絕大多數台灣老百姓的認知，維繫兩岸關係和平穩定發展方向，更是台灣社會的普遍主流看法。

照片來源：國民黨文傳會

