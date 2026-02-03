國共智庫論壇登場 蕭旭岑：兩岸應合作賺世界的錢

國共兩岸智庫論壇今（3）日揭幕，國民黨副主席蕭旭岑表示，兩岸都是中國人，應該團結起來「賺世界的錢」。

國共智庫論壇今（3）日登場，國民黨副主席蕭旭岑在會中致詞時，喊出「兩岸中國人」的口號，表示兩岸應該合作，賺世界的錢，不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利，剝削台灣、掏空台灣。（葉柏毅報導）

蕭旭岑指出，近年來，兩岸關係處於相對不穩定的狀態，但是兩岸民間仍積極熱絡交流，反映了台灣的真實民心向背。蕭旭岑說，台灣民心不只反映在渴望更認識大陸、更實際接觸大陸，還包括期望兩岸之間能維持溝通管道。

蕭旭岑表示，在這樣的主流民意之下，國民黨背負著台灣老百姓的期待，讓兩岸再次恢復溝通管道平台。雙方致力「以對話取代對立、以和解替代衝突」，共同堅持「九二共識」，反對「台獨」的成果，如果沒有共同的政治基礎，沒有對兩岸和平的堅定信念，沒有對中華民族共同發展壯大的理想，這些都不可能做到。

蕭旭岑提到，國民黨主席鄭麗文特別重視這次論壇，希望能討論台灣產業急需出路發展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作。經過這次論壇的集思廣益與凝聚共識，相信必能有實質的成果與進展。