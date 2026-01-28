國共智庫論壇籌備幕後曝光 知情人士全說了

▲國民黨主席鄭麗文特別指示黨中央與對岸研商。（圖／記者林調遜攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨智庫、國台辦今（28）日同時宣布消息，將在2月2日至4日，於北京舉行「國共兩黨智庫論壇」，將針對三大主題觀光旅遊、產業、環境永續發展等議題交流。據知情人士透露，這幾年兩岸關係不佳，國民黨主席鄭麗文上任後，產業界都來向鄭麗文陳情，希望能藉由國民黨與中國建立起來的平台，和中國產官學界進行交流，鄭麗文因此特別指示黨中央與對岸研商，希望能透過這次智庫交流，真正對這些產業有所幫助。

國民黨副主席蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源今天舉辦記者會宣布，將在2月2日到2月4日赴中國北京出席「兩岸交流合作前瞻論壇」。蕭旭岑指出，鄭麗文特別重視本次論壇，希望討論兩岸民眾關切的前瞻性議題，分為三大主題觀光旅遊、產業、環境永續發展，具體細節如氣候變遷、防災、能源問題、AI發展、觀光旅遊，也會討論旅遊航點，一行人將參訪北京清華大學進行交流；本次與會成員包含40多位專家學者。

有知情人士透露，花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災事件，給了鄭麗文很大刺激與思考。事件起因於應負管理之責的中央政府，卻無力處理兩處開口堤防補強不足、長達9年未積極疏濬，而中國在這方面有領先世界的技術與經驗，為了台灣老百姓未來的身家安全，鄭麗文認為，有必要在如防災、能源、環保等攸關民生與百姓生命的面向，加強兩岸合作，深化交流，讓台灣民眾受惠，這也是未來兩岸應該共同致力的前瞻議題。

知情人士續指，此外，諸如人工智慧（AI）科技發展、碳中和等技術，中國目前都有長足的進步與發展，鄭麗文認為，應該要在這些真正專業，又能讓台灣民眾也受惠的領域，深入進行兩岸交流合作，也因此這次特別安排在北京清華大學安排包括AI、碳中和兩個中心的參訪。未來也將有各領域專家學者組團深入其他議題，到中國進行參訪交流，透過兩岸合作，共同發展，真正對台灣人關切的各項民生議題有所幫助。

知情人士也提及，另一方面，包括觀光、旅遊、醫療、精密機械等，都是台灣本身強項的產業，因這幾年兩岸關係不佳，或多或少也受到衝擊。鄭麗文上任後，這些相關業者都來向國民黨、向鄭麗文陳情，希望能藉由國民黨與大陸建立起來的平台，和大陸產官學界進行交流，對這些產業有所助益。鄭麗文也認為，這是國民黨不能推卻的責任，也因此特別指示黨中央與對岸研商，有關這些急需出路發展的台灣產業，希望能透過這次智庫交流，能真正對這些產業有所幫助。

知情人士說，這是國民黨的強項，雖然國民黨沒有執政，但國會席次是最大在野黨，充分代表多數民意，接受陳情，關切民瘼，天經地義。尤其在兩岸關係冰封的此刻，渴望交流的台灣民意，與希望能透過兩岸合作受惠的產業，都需要一個平台與出口。鄭麗文則認為，國民黨責無旁貸，必須勇敢跨出一步，為台灣民眾守護利益，透過交流合作，也穩定兩岸關係，為台海帶來和平。

