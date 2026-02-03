國共智庫論壇落幕達成五個面向的共同意見 將積極推動恢復兩岸人員往來正常化
【本報大陸新聞中心 報導】國共兩黨智庫論壇3日在北京舉行，兩黨智庫人員及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者100多人與會，分別就就「兩岸觀光旅遊交流、產業交流、環境永續發展」三項議題深入交流研討，達成五個面向、十五項共同意見。
與會人士認為國共兩黨保持良性互動，有利於深化兩岸交流合作，促進共同發展，造福兩岸人民。2008年至2016年，兩岸簽署了《海峽兩岸經濟合作框架協定》（ECFA）等23項協議，搭建起空運直航、海運直航、直接通郵、金融合作、食品安全、司法互助等制度性安排，實現大陸居民赴台旅遊，形成兩岸大交流、大合作、大發展的良好局面，給兩岸同胞帶來了實實在在的利益。
▲國共兩黨智庫論壇在北京舉行，達成五個面向、十五項共同意見。
論壇在當天下午5時許進入尾聲，國民黨國政研究基金會副董事長李鴻源作閉幕總結並宣讀共同意見。國民黨指出，共同意見主要有五個面向：第一項為「推動恢復兩岸人員往來正常化」，推動解除民進黨對兩岸人員往來的人為限制，為兩岸各領域交流合作排除障礙。儘快全面恢復兩岸海空客運直航正常化。
允許兩岸航空公司根據兩岸空運相關安排和市場需求自主調整航線網路，允許兩岸港航業者根據兩岸海運相關安排和市場需求按照既有航路自主安排班次和班期，為兩岸民眾往來提供更加便捷高效的海空運輸服務。
深化兩岸觀光旅遊交流合作。儘快實現福建、上海民眾赴台團 隊旅遊，逐步擴大大陸民眾赴金門、馬祖旅遊。支持兩岸業界舉辦各類旅遊推廣及座談聯誼活動，加強溝通對接，提供更多優質服務和產品，努力為恢復兩岸雙向旅遊創造更好條件和更優環境。
第二項為「加強兩岸新興產業領域合作」，推動兩岸企業、研究機構、行業組織加強交流，促進兩岸精密機械、智慧製造技術交流、人才培訓與產業合作，開展聯合技術障礙突破和成果互享，促進兩岸在技術創新與制定相同標準方面達成更多共識。
發揮各自優勢，加強互利合作，打造具國際影響力的人工智慧創新聚落。支援兩岸企業進行產業鏈綠色升級，促進能源生產、輸送、消費各環節低碳發展，加強新能源領域技術交流和產業聯動，鼓勵台資企業參與大陸新能源產業高品質發展，合作共同拓展全球市場。
第三項為「探索兩岸醫療康養合作新路徑」，推動兩岸醫療衛生界交流合作。支援兩岸醫學院校和醫療機構開展人員互訪、醫學專業人才培訓等交流合作，並舉辦各類交流活動。整合兩岸中醫藥資源與技術。支援兩岸專家聯合開發中醫藥康養服務包，打造“醫養＋文旅”路線，探索建立遠端服務框架。深化兩岸康養交流合作。推動老年康復、慢病管理、康養服務等領域技術科研合作。
第四項為「深化兩岸環保領域交流合作」，支援兩岸企業、研究機構、民間組織等在清潔能源、生態修復、固廢資源化利用等領域加強交流協作，共同提升產業競爭優勢。支援兩岸在環保領域開展標準共通研究、標準技術科學研究合作、標準專案研製與實施等工作，為兩岸協同發展搭建標準化橋樑。支持兩岸在碳市場等領域加強溝通交流，攜手應對氣候變化。
第五項為「強化兩岸防災減災合作」，深化兩岸防災減災專業交流合作，圍繞洪水控制、洪水利用、洪水塑造及數位孿生水利、海綿城市建設、山洪災害防治等，開展交流合作。積極為臺灣水利專業人才參與大陸水利治理創造條件。
共同促進兩岸減災人才與產業融合，支持臺灣科技人才參與大陸地震科技產業發展。強化海峽災害性天氣聯防，為臺灣漁業、茶葉等協會提供專業氣象服務產品，為海峽輪渡提供預報預警等保障服務。並聯合開展防災減災兩岸共同標準研究，支持兩岸業界聯合開展氣象科研、海底地震機理、海洋工程抗震等重大課題研。（圖翻攝自網絡）
其他人也在看
伊朗緊張升溫 傳美國以色列最高將領曾展開會商
就在對伊朗緊張情勢日益升高之際，要求匿名的兩位美國官員今天透露，美國和以色列的最高將領1月30日曾在五角大廈進行會商。
出國前快檢查！護照空白頁、蓋錯章恐「無法出境」
出國前快檢查！護照空白頁、蓋錯章恐「無法出境」
開記者會與國共論壇別苗頭？賴清德要大家比一比：走進國際還是二次西進
即時中心／梁博超報導第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）日前落幕，總統府今（3）日上午舉行記者會說明台美合作進展與後續推動方向；由於國民黨昨日組團赴中展開國共智庫交流，外界解讀為總統賴清德要跟藍營互別苗頭。對此，賴清德在會後受訪時強調，到底是民進黨政府推動攜手美國與友盟走進國際，對台灣比較有利？還是在野黨推動二次西進對台比較有利？如果國人仔細瞭解過去這些年的經濟成長率，「到底孰優孰劣，應該會看得更清楚」總統府今日上午舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，出席成員包括總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉等人，說明台美合作進展與後續推動方向。兩岸有共同的敵人 賴清德：天災地變與傳染病會後媒體提問時，賴清德被問到近日國民黨副主席率團在北京參加國共智庫論壇，怎麼看待這次國共交流？外界解讀今天總統府記者會，是否要跟國共智庫論壇互別苗頭？同時，民進黨政府跟國民在對外經貿產業政策上是否呈現兩種完全不同的路線？對此，賴清德表示，民進黨政府不僅僅重視台美或是跟世界各國的國際關係，也同樣非常重視兩岸關係。「所以從蔡英文總統上任開始，她清楚講明，承諾不變、善意不變，不會在壓力下屈服、也不會走回頭路。」賴清德指出，他在上任時也特別提到，台灣希望經由交流、對話來進行合作，達到和平共同的目標。從他擔任行政院長開始，在立法院備詢時也不斷強調兩岸有共同的敵人，就是天災地變與傳染病；兩岸也有共同的目標，就是創造兩岸人民的福祉，只要中國正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民有民主生活的方式，只要能夠對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，來創造和平共榮。「這是從蔡英文總統到我，近十年來民進黨政府的兩岸路線，並持續保持善意。」賴清德：國民黨進行國共交流的同時，不能忘記有審查中央政府總預算義務另外賴清德也強調，他希望台灣跟國際社會也能夠看見台灣守護國家的決心，守護民主、主權不應被解讀為挑釁，所以希望國民黨在進行國共交流的同時，也不能夠忘記，身為國會最大的在野黨，跟民眾黨結合後仍主導著整個國會的應盡責任。賴清德表示，推動國政是總統、行政院長、行政團隊的責任，國會的責任是監督，同時也有義務去審查中央政府總預算等福國利民的重大政策，在野黨也有責任審議國防特別預算。特別是在面對中國威脅時，不能夠不審總預算、也不能不審國防特別預算，只進行國共合作，「這對台灣來講是危險的」。相信社會大眾應該很清楚，台灣必須要有厚實的底蘊與底氣，強大的國防安全力量，才有辦法對等的進行兩岸交流，希望國民黨能夠了解。賴清德要大家比一比：走進國際？還是二次西進？賴清德強調，這次召開記者會的主要目的，並不是針對國民黨進行國共交流而開，但剛好可以提供對比，讓國人作為一個清楚的辨識，到底是民進黨政府目前推動攜手美國與友盟走進國際，對台灣比較有利？還是在野黨推動二次西進對台比較有利？如果國人仔細瞭解去年的經濟成長率，或是蔡總統8年的經濟成長率、馬前總統8年的經濟成長率，「到底孰優孰劣，應該會看得更清楚」原文出處：快新聞／開記者會與國共論壇別苗頭？賴清德要大家比一比：走進國際還是二次西進 更多民視新聞報導克國大使現身國合會節目 自豪大喊「我是台灣人」洋基隊又想補強？考慮簽下「這人」升級一壘火力 競爭對象曝光了濫用免簽待遇涉詐被捕 外交部示警「這情況」
林佳龍宣導旅遊安全 提醒檢查護照效期完成出國登錄
（中央社記者楊堯茹台北2日電）農曆春節連假為國外旅遊高峰，外交部長林佳龍拍片宣導旅遊安全注意事項，提醒民眾提前檢查護照效期達6個月以上，護照內頁不可自行蓋觀光紀念章，並在行前完成「出國登錄」，一旦在國外發生突發狀況，駐外館處可即時聯繫並提供協助。
台美「矽盛世宣言」展現共生夥伴關係 林佳龍：實現賴總統「經濟日不落國」
即時中心／梁博超報導第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）日前落幕，總統府今（3）日舉行記者會說明台美合作進展與後續推動方向。外交部長林佳龍指出，台美在會中簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，凸顯台灣在全球AI供應鏈中的關鍵角色，也展現台美之間緊密的「共生夥伴關係」。外交部將持續與美保持密切溝通協調，以「台灣模式」對接美國各項經貿科技政策，建立更具延續性的台美合作，壯大台灣產業的國際影響力，進而拓展台灣的國際空間，實現賴總統「經濟日不落國」的願景。林佳龍表示，上週在外交部、經濟部、數發部、教育部、國科會及駐美國代表處等單位的努力下，以及在美國政府的重視與支持下，第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」順利圓滿完成。林佳龍強調，EPPD是2020年川普總統第一任期內建構的台美經濟外交對話平台，五年為期，2024年在賴總統指示下，爭取再延長第二期，在外交部與經濟部合作之下，也進行雙部長、雙部會跟美國相關部門的對話，現已成為台美當前針對經濟外交與科技合作最重要的高層對話機制。在行政院經濟外交工作小組的指導與協調下，這個小組由卓榮泰院長召集，是因應賴總統經濟戰略的執行小組，讓EPPD成為台美間跨部會且涵蓋多元領域的重要經濟外交與科技合作交流平台。外交戰略與美國高度契合 林佳龍：台美是共生夥伴關係本次對話，台灣特別集合各部會高階資深官員赴美進行實體談判，外交部特別感謝美國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）所領導的團隊積極與我方協調合作，正式會議前也進行了三次準備工作；在我方設定的四大支柱議題下，跟他們直接擬定此次對談的議程。這次對談達致多項具體進展，朝向建構繁榮、安全、創新驅動的台美全方位夥伴關係邁進。林佳龍強調，台灣外交戰略與美國高度契合，緊密的產業連結展現台美之間緊密的共生夥伴關係，這個字眼也是經濟事務次卿海柏格特別強調的，就是所謂的「symbiotic partnership」，把台灣視為共生的夥伴關係。林佳龍回顧，去年年初為回應川普總統提出的「美國優先」貿易及投資政策，並落實賴總統所指示的「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」整體戰略，他在與產業界密切交換意見後，多次率隊到美國訪問，提出「台美聯合艦隊」的合作模式，就是賴總統指示的「台灣投資美國隊，美國投資台灣隊」雙向投資，透過貿易及供應鏈擴張，形成台美的共生夥伴關係。林佳龍指出，這也是外交部秉持賴總統指示推動的「經濟外交」及「榮邦計畫」八大旗艦項目所展現的成果，整合安全、經濟、科技、民主韌性、國際合作，並納入私部門參與，公私協力，這樣的政策方向與戰略理念，與美國國務院現在致力推動的「商業外交」高度一致。此外，面對地緣政治板塊快速變動的衝擊，AI與半導體供應鏈正逐步打破過去以成本為導向的配置邏輯，轉而重視安全、可信與韌性，加速建構非紅供應鏈。美國政府在去年7月提出了「人工智慧行動方案」（AI Action Plan），我們高度重視、與他們進行對接，也擘劃包括因應美方三大支柱的政策內容，包含AI創新、基礎建設及國際合作。林佳龍強調，特別是在第三個支柱「國際合作」方面，台灣與美國國務院接續在去年所召開的「矽盛世」（Pax Silica）倡議，由數發部政務次長侯宜秀代表參加，我本身也往返美國多次，也設定此次EPPD在關稅談判後，就供應鏈擴張進一步建立更緊密的合作關係。在這個背景下，本次EPPD台美雙方就針對如何強化經濟安全、建構非紅供應鏈等議題深入交換意見，外交部也在會中提出台美雙方在拉丁美洲等友邦及菲律賓等第三國的具體合作方向與規畫，獲得美方正面回應。簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」 林佳龍：凸顯台灣在全球AI供應鏈關鍵角色最重要的成果，就是台美在會中簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，台灣將與國際夥伴共同建立以信任、技術互補、共同利益，以及打造更繁榮未來為基礎的經濟安全秩序，這份聯合聲明凸顯台灣在全球AI供應鏈中的關鍵角色，也展現台美之間緊密的「共生夥伴關係」（symbiotic partnership）。就像賴總統所說的，台灣和美國是彼此創造繁榮未來不可或缺的夥伴，同時EPPD所帶來的成果也是逐步落實總統所提出的「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。有關後續的工作方向，林佳龍提到，台灣具備世界級製造實力與高度成熟的供應鏈整合能力，美國則擁有無可取代的創新生態系及關鍵核心技術。台美若能強強聯手，將可把技術、資金及人才更緊密地串連起來，這樣的合作模式不但有助我國供應鏈廠商布局美國市場，形成產業聚落，也能充分展現AI供應鏈垂直整合的競爭優勢。外交部將持續與美國政府保持密切溝通與協調，以「台灣模式」對接美國各項經貿科技政策，建立更具延續性的台美合作；並透過行政院既有的「經濟外交工作小組」及「台美經貿工作小組」等機制，與相關部會共同深化台美雙向投資，與「矽盛世」倡議形成相互加乘的連結，以壯大台灣產業的國際影響力，進而拓展台灣的國際空間，實現賴總統「經濟日不落國」的願景。今年適逢美國建國250週年，也是台灣總統直選30週年的關鍵歷史時刻。林佳龍認為，台美奠基於自由、民主與法治等共同價值，已建立深厚且多元的合作夥伴關係。展望未來，期盼雙方在既有良好基礎上，持續透過密切溝通與交流，進一步深化各領域的合作，共同為人民創造更安全、更繁榮的未來。原文出處：快新聞／台美「矽盛世宣言」展現共生夥伴關係 林佳龍：實現賴總統「經濟日不落國」 更多民視新聞報導多位美政要批評「民眾黨自提國防預算」！律師：難以取信國際社會李貞秀認了！申請放棄國籍「中國機關不受理」 竟又要內政部做這事親中的報應？世衛組織慘了「恐將裁員25%」 兩國家撤資成為關鍵
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
中配竟能進國會！李貞秀坦承「無法放棄」中國籍 陸委會罕見說重話
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
竹科工程師變青埔買房大戶？雙北人不買了？過來人親揭內幕：繳5年房貸就清了、幹嘛買竹北苦10年
桃園青埔高鐵桃園站周邊交易呈現「價穩量縮」，去年10-12月預售案單價約落在62-63萬，較去年初高點回測約6~7%，但仍站穩6字頭。有網友好奇「青埔最大買盤究竟來自何方？」
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
李貞秀「辦不到」放棄中國籍！她炸鍋：解職
[NOWnews今日新聞]民眾黨因設有「2年條款」規定，多位不分區立委已於2月1日陸續卸任，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀遞補，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她今（3）日在立法院宣...
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
馬如龍家49歲兒突倒地 疑心因性猝死！姊曝一度恢復心跳
已故資深藝人馬如龍的兒子黃人龍驚傳猝逝，得年49歲。黃人龍的姊姊、馬如龍四女兒黃詠淇昨（2）日陪同弟弟完成成人健檢後送他返家，未料短短2小時後，弟弟就被家人發現倒地失去意識，緊急送醫搶救仍不治。
啦啦隊女神君白Range Rover Evoque初體驗！北海岸兜風聊愛車 這輛帥車很可以｜Yahoo去哪都Car以
【文／徐宇恩】「因為錢毅約我，我就覺得一定很專業，我人來就好。」中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員君白，一開場就用這句話，為這趟Range Rover Evoque R250 Dynamic SE都會魅影版的北海岸試駕行程揭開序幕，也替 Yahoo新節目《去哪都Car以》定下輕鬆自然的基調。 本集由主持人錢毅駕駛Evoque接上君白，從市區一路往北海岸前進，沒有生硬的規格轟炸，而是在對話與實際駕乘體驗中，讓君白一上車就愛上Range Rover Evoque。
為何尾牙要吃刈包？中醫師1句話點破 網驚：難怪吃完會想哭
一年走到尾聲，尾牙像是一個溫柔的停頓，讓人腳步慢下來，好好吃一頓，抽個獎，讓老祖宗好好保佑一下，也把這一年的辛苦做一個總結。 為什麼尾牙要吃刈包？ 其實身體早就知道答案 台灣習俗裡，尾牙（2月3日）要吃刈包，把熱騰騰的饅皮張開，夾進滷得入味的豬肉、花生粉與酸菜。元氣中醫師王大元分享，從中醫的角度來看，這樣的組合其實很貼近身體的需要。古早的人勞動過頭，溫熱的熟食能夠安撫勞累的脾胃；帶點油脂的肉，補回被消耗的能量；花的溫潤與酸菜的微酸，不僅讓滋養不會太厚重，也讓食慾大增。 勞累的脾胃 刈包剛好補回被消耗的一年 年末天氣轉涼，生活卻不見得慢下來，選擇一份簡單、溫和、能被身體好好接住的食物。慢慢吃，細細嚼，讓胃暖了，氣順了，人也能跟著靜下來。尾牙的刈包，提醒我們把一年走過的路，溫柔地包容起來，然後，留一點餘力，走向下一年。 （記者吳珮均、圖片來源：motionelements）延伸閱讀： ·花生製品這樣保存恐產生「一級致癌物」！ 專家示警：就算煮熟還是會中毒 ·無糖饅頭對血糖影響比較小？專家實測曝驚人結果 這1種饅頭糖友得小心
前妻陸元琪淚別袁惟仁「來世再考一次沒考好的題」 曝兩個孩子近況
袁惟仁（小胖老師）2 日病逝，享年 59 歲。2018 年 7 月，他在上海因意外跌倒導致腦溢血，搶救過程中發現腦部有腫瘤，開刀後與死神搏鬥 2 個月，近年都在台東老家休養，臥病長達 8 年。前妻陸元琪 3 日在社群發聲，坦言接到消息的瞬間，「我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚」，也公開向袁惟仁致歉：「希望你能理解我當初的難。」