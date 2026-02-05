國共智庫論壇落幕！中國恢復「上海居民遊金馬」 學者：試探國民黨

國共智庫論壇落幕，國民黨副主席蕭旭岑週三（4）晚間返台表示「成果豐碩」，中方也隨即公告上海將恢復金馬旅遊，對此陸委會表示，希望中國不要「只說不做」，不過也有學者質疑，中國這項利益是在試探國民黨，是否履行雙方在論壇期間所作的15項共同意見。

中將放寬中客來台 學者：試探藍落實15項共同意見

國共智庫論壇一結束，中方便宣布恢復上海的金馬旅遊，蕭旭岑週三晚間搭機回國，神情格外輕鬆，他表示此趟成果非常豐碩，中國大陸文旅部宣布上海居民可以到金門、馬祖自由行，這是非常好的第一步，未來將一步一步增加跟對岸的交流，相信更高層的接觸將會水到渠成，似乎「鄭習會」也有譜。

廣告 廣告

而回顧兩岸近年旅遊發展，中方從2019年8月開始，片面宣布暫停赴台自由行，後續更因新冠疫情，兩岸自由行、團客遊等觀光交流全面中斷。

不過就在2024年4月，立法院國民黨團總召傅崐萁率藍委訪問大陸後，中方便開放福建人民到馬祖旅遊，同年8月進一步恢復福建民眾可到金門觀光；至於年底雙城論壇後，中方也在2025年1月宣布，將恢復福建、上海的居民來台團遊，不過因為政治因素，兩岸卡關未落實。

兩岸交流時間軸。圖／台視新聞

而這次國共論壇，中國文旅部則宣告恢復上海到金馬旅遊，有學者質疑，這是中方在試探國民黨。

陸委會：不要只說不做 小三通市場可望再加溫

國立中正大學政治學系教授蔡榮祥指出，上海到金門其實要先坐火車5個小時到福建，福建到金門如果搭小三通的船大概是30分鐘，前前後後大概有6到7個小時，透過這種小讓利，測試到底國民黨會不會回到台灣之後，針對共同意見承諾，那這15項共同意見就看到非常非常多所謂國安陷阱跟疑慮。

對此陸委會則回應，當前兩岸旅遊的人為障礙是中國導致，期盼中方不要只說不做，後續的實質效益也還有待觀察。

台北-桃園／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

國共論壇重申九二共識 鄭麗文籲民進黨接受：沒那麼可怕

中國文旅部宣布 近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

對陣國共論壇？賴清德：不審預算、只顧國共合作對台是危險的