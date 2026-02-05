國共智庫論壇落幕 民進黨中國部痛批「四大認知戰」：國民黨拿國安換赴中門票？

民進黨中國部批評，國共論壇充斥「四大認知戰」。 圖：民進黨中國部提供

[Newtalk新聞] 「國共兩黨智庫論壇」落幕，並提出5個面向、15項共同意見。對此，民進黨中國部今（5）日直指，國共論壇充斥「四大認知戰」，包括合力高唱「九二共識」、當面複習「疑美論」、公然「懲獨」恫嚇、誣指「台灣破壞兩岸觀光」顛倒黑白。中國部並質疑，國民黨要拿台灣國安換取「赴中門票」？

民進黨中國部今透過臉書發文表示，「國共論壇」號稱睽違近十年又重新啟動。國民黨不顧社會輿論對「3張門票」的高度疑慮，擺明不審政府總預算、國防特別預算及反對台美關稅協議，就是堅持要前往北京參加「國共兩黨智庫論壇」。

民進黨中國部整理國共論壇最明顯的「四大謊言認知戰」，戳破國共名為前瞻交流、實則親中毀台的假面具。第一， 國共合力高唱「九二共識」？無視「互不隸屬」現實與台灣主流民意。中國部指，國民黨副主席蕭旭岑的論述與國台辦主任宋濤的說法完全一致，把台灣人不認同「九二共識」的現實拋諸腦後。

第二，當面複習「疑美論」？國共想把台灣重新鎖進中國。民進黨中國部表示，蕭旭岑在國共論壇大談「兩岸交融」與「二次西進」，更批評有其他外國在剝削台灣、掏空台灣。中國部說，國民黨當著中共高官面前又複習一遍早被戳破的「疑美論」，既是毫無下限的表忠，更會嚴重傷害台灣國家利益。

第三，中共公然「懲獨」恫嚇？國民黨竟然不敢為人民發聲。民進黨中國部指出，宋濤公開宣稱要打擊台獨，而且會不手軟、不姑息，但國民黨卻不置一詞，還跑去幫中共背書。中國部說，國民黨難道都不會覺得對不起台灣人民嗎？

第四，「台灣破壞兩岸觀光」？國民黨配合中共顛倒黑白。民進黨中國部表示，把觀光客當作經濟脅迫「武器」的就是中共，如果兩岸交流遭遇到任何障礙或限制，可以說完全是中共一手造成。中國部說，國民黨說要去談觀光，卻反過來跟中共一起顛倒黑白、惡人先告狀，配合中共的認知戰。

民進黨中國部指出，整場國共論壇雖然名為「兩岸交流合作前瞻」，卻充斥著各種「兩岸中國人」與「疑美論」的政治宣傳與假訊息不斷；說要「為人民謀福祉」，卻是國共一起高唱「反對台獨」、對台灣人寄出「死亡威脅」；說要「幫台灣產業找出路」，結果卻完全是想「重新鎖進依賴中國的老路」。

民進黨中國部強調，兩岸交流應建立在對等尊嚴、健康有序的基礎上，國民黨這種屈從矮化、放毒造謠的模式不僅對台灣沒有任何正面幫助，也得不到台灣人民的認同，更只會繼續坐實國民黨拿台灣國安換取「赴中門票」的負面形象而已。

