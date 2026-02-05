國共智庫論壇落幕！陸委會批中共目標滅中華民國 國台辦跳腳：不得人心

記者盧素梅／台北報導

國台辦發言人陳斌華。（圖／翻攝畫面）

國共智庫論壇3日落幕，雙方並達成15條共同意見，陸委會稱，中共的目標是消滅中華民國，這個目標不會因為誰去北京而改變。任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。對此，中國國台辦今（5）日表示，台灣社會主流民意支持兩岸加強交流合作，期盼兩岸關係和平發展，也肯定國共兩黨智庫論壇取得實質成果。民進黨當局的這些說辭和操弄，不得人心，不會得逞。

國共智庫論壇3日在北京舉辦，宣告國共兩黨時隔十年恢復機制化交流，並就加強兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作達成15條共同意見。

對此，陳斌華今天於例行記者會上表示，兩黨在時隔10年後開啟機制化交流意義重大，成效顯著。今後，大陸將繼續與中國國民黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，攜手共創民族偉大復興。

媒體詢問，對於國共兩黨智庫論壇舉辦，國民黨主席鄭麗文表示，中國是親人，絕不會做出骨肉相殘的事，總統賴清德只要接受「九二共識」，就可以換來和平榮景？陳斌華回應，兩岸一家親，都是中國人，這是兩岸關係的底色。「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。他強調，中國願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流合作，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

媒體追問，國共未來是否可能談及「和平統一」議題？陳斌華表示，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣主流民意，兩岸同胞是一家人，都盼望家園和平安寧、家人和諧相處，大陸願意在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，與國民黨加強各層級交流交往，增進政治互信，保持良性互動，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

陳斌華強調，和平是兩岸同胞的共同追求，統一是台灣的唯一前途，兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，也當然應該由家裡人商量著辦。兩岸中國人應共擔民族大義，順應歷史大勢，共推兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。

至於陸委會稱，中共的目標是消滅中華民國，這個目標不會因為誰去北京而改變。任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。對此，陳斌華表示，對一切有利於發展兩岸關係、造福兩岸同胞的事，民進黨當局都是一味污衊中傷，百般阻撓破壞，其目的是實現其「台獨」分裂圖謀，謀取一黨私利。

陳斌華指出，台灣社會主流民意支持兩岸加強交流合作，期盼兩岸關係和平發展，也肯定國共兩黨智庫論壇取得實質成果。民進黨當局的這些說辭和操弄，不得人心，不會得逞。

