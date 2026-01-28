國共智庫論壇觸及「鄭習會」？未來定期辦？陸國台辦未正面回應

大陸國台辦今（28）日宣布，國共兩黨智庫論壇將於2月3日在北京舉辦。不過，對於台媒追問本次論壇是否觸及「鄭習會」安排、陸方出席層級，以及「國民黨是否藉擋下軍購換論壇」等，國台辦發言人均未對此做出正面回應。

國台辦發言人張晗今日在例行記者會上宣布，經國共兩黨有關方面協商，國共智庫論壇將於2月3日在北京舉辦。本屆論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」，由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦。

張晗稱，國共兩黨及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者將出席論壇，就兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作等議題深入交流研討，「共商兩岸關係發展大計，共謀兩岸同胞利益福祉」。

隨後有數家台媒接連追問，本次論壇是否會觸及兩黨主席會面安排？陸方出席層級為何？陸方對於媒體指國民黨藉擋國防預算來換論壇的報導有何評論？本次論壇是否算是國共論壇的恢復？是單次舉辦，還是未來會制度化定期舉辦？

對此，張晗均未正面回應，僅一再強調陸方願在「堅持九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸民眾。

張晗又批民進黨政府，「頑固堅持台獨分裂立場，企圖『倚外謀獨』、『以武謀獨』，不斷造謠污蔑、阻撓破壞兩岸正常交流交往，煽動『反中抗中』、製造『綠色恐怖』，妄圖欺騙台灣民眾、謀取政治私利」。

