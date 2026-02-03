國共智庫論壇談精密機械！王定宇轟「製造破口」：付出代價的是中華民國

記者詹宜庭／台北報導

「國共兩黨智庫論壇」今（3日）上午在北京開幕，並宣稱將交流觀光、精密機械、醫療、能源、防災等「五大產業」。對此，民進黨立委王定宇表示，國民黨此舉形同製造破口，讓中共得以上下其手，對台灣來說只有壞處，沒有好處，且從歷史經驗來看，倒大楣的都是國民黨，付出代價的則是中華民國。

王定宇表示，在中國共產黨設定的國共論壇中，這並不是一個經濟場域，而是政治場域。國民黨將台灣的精密儀器、醫療、能源業者帶入這個場域，將產生3項重大疑慮。首先是國家安全的隱憂，因為這幾個行業牽涉到軍事裝備、精密校正、衛星等，相關業者不論在技術層面，或與其他國家的合作，都可能為我國國安埋下難以掌控的風險。

王定宇指出，第二，在拚經濟與國際貿易層面也存在疑慮。當全世界自由民主國家，尤其是台灣的主要市場如美國與歐洲，都在建立「非紅色供應鏈」，國民黨卻帶著台灣重要產業赴北京，這種做法簡直是逆著國際經濟潮流，試圖再次將台灣的經濟供應鏈鎖進中國。如果對照近年來的經濟發展趨勢，台灣對中國經貿與投資的依賴下降，整體經濟表現反而更佳，因此，國民黨的這項行動無疑是「逆流拚經濟」，不利於台灣在自由民主國際市場中的發展。

第三，王定宇表示，國民黨此舉形同製造破口，讓中共得以上下其手，對台灣來說只有壞處，沒有好處。由國民黨主席鄭麗文主導的國共論壇，從歷史經驗來看，倒大楣的都是國民黨，付出代價的則是中華民國。此次鄭麗文所採取的路線是「反美親中」，企圖將台灣產業鎖進中國，這不僅違反國際趨勢，更有悖於台灣的國家利益。他也質疑，國民黨內部不知是否還有清醒的人能救黨，國家應該要免除這樣子的傷害和破壞，否則付出代價的將是全體國人。

