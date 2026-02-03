國共智庫論壇談「精密機械」合作？徐嶔煌質疑國民黨是否想做「這件事」？

論壇中心／綜合報導

台美關稅剛敲定15%不疊加，產業界歡欣鼓舞之祭，國民黨今（3）日又赴中國參加國共智庫論壇，主要跟中國談的合作包括觀光產業、精密機械、醫療、各項能源、防災等項目。財經專家徐嶔煌在《頭家來開講》節目上質疑，「國民黨去中國談精密機械，是否要替中共開後門幫忙洗產地？」

徐嶔煌表示，台灣的精密機械跟中國的機密機械，兩邊本來就是競爭關係，彼此競爭關係的時候都要擔心對方成本比較低，因為中國賣去美國的成本，如果比台灣低的話，台灣的廠商很難做生意，結果國民黨卻跑去中國說要談精密機械可以合作？是不是要開後門，讓中國的工具機或讓中國的其他零元件，可以透過台灣的廠商洗產地到其他國家去？要不然到底精密機械有什麼好合作的？

不只如此，政治工作者周軒也透露，台灣的精密機械產業，在全球排名可以說是前10跑不掉，更不要說，台灣的精密機械是可以用來製造衛星跟飛彈的，若是真的變成中國洗產地的跳板，台美關稅恐怕不只如此。

