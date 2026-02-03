國共智庫論壇達成5共同意見 陸委會逐點回應：配合中共統戰

陸委會外觀。廖瑞祥攝



國民黨副主席蕭旭岑今（2/3）日與國台辦主任宋濤會面，進行國共智庫論壇，並達成5點共同意見。對此，陸委會透過新聞稿一一回應，「共同意見」是配合中共融台及統戰政策，更呼籲政黨交流不應該配合中共統戰，混淆國際視聽。

陸委會首先表示，當前兩岸關係的癥結，在於中共持續對台步步進逼、敵意有增無減，國民黨卻無視中共意圖消滅中華民國、併吞台灣，執意與中共合辦「國共智庫論壇」，並發布所謂「共同意見」，誆稱要推動解除我政府對兩岸人員往來的人為限制，這根本是倒果為因，政府絕不會接受。

共同意見第1項為「推動恢復兩岸人員往來正常化」，陸委會強調，當前兩岸人員無法正常往來的人為障礙，完全是中共造成的；陸客來台觀光已中斷多年，兩岸情勢有很大改變，國人赴陸旅遊人身安全，因陸方不斷增修國安新規產生新的威脅。

陸委會強調，政府兩岸觀光健康有序、雙向平衡、旅遊安全及小兩會先溝通等4個政策沒有改變，但陸方以恢復陸客來台作為政治籌碼及經濟脅迫工具，政策說斷就斷；為確保兩岸旅遊安全等，我方台旅會已於去（2025）年2月正式去函海旅會表達溝通意願，請陸方海旅會回復我方。

針對第2點的「加強兩岸新興領域合作」，陸委會指出，台商赴中投資金額占總對外投資金額的比重，已從2010年83.8%，降到2025年的3.75%；如今台灣的經貿策略已是行銷全球，提升台灣在全球供應鏈的關係地位與安全韌性及主體性。

陸委會進一步指出，中國大陸利用自由貿易體系補貼企業，部分產業產能過剩，低價傾銷造成不公平貿易行為，兩岸新興產業及環保領域交流合作是希望拉攏台灣的資金、技術及人才赴中國大陸，協助中國大陸產業及經濟發展，並對抗經濟下行的困境，「看不出對台灣有什麼幫助。」

針對第5項「強化兩岸防災減災合作」共同意見，陸委會指出，兩岸兩會於2014年3月簽署兩岸氣象及地震監測合作等2項協議，提升兩岸地震防災減災及氣象監測預報與災害預測能力，陸方應積極落實過去的合作協議，恢復雙方業務主管部門聯繫機制，以確實保障兩岸人民福祉及生命財產安全。

另外還有2項則是「探索兩岸醫療康養合作新路徑」與「深化兩岸環保領域交流合作」。陸委會強調，國共兩黨的「共同意見」是配合中共融台及統戰政策，並走回西進及依賴中共的老路；中共的做法是企圖繞過我方公權力，並製造我方內部分化及矛盾、誤導國人認知。

陸委會再次呼籲，國內各界應嚴肅看待中共對台施壓脅迫，及併吞台灣的野心，共同維護國家主權與尊嚴，政黨交流不應悖離台灣主流民意，應避免配合中共統戰、混淆國際視聽。

