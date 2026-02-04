國共智庫論壇達成5共識 柯文哲：對話比對抗好 交流比交惡好

民眾黨創黨主席柯文哲（左）4日被問及「國共智庫論壇」達成5面向共識時，柯認為對話比對抗好、交流比交惡好。（袁茵攝）

中國國民黨副主席蕭旭岑與國政基金會副董事長李鴻源率團赴陸北京參加「國共兩黨智庫論壇」，達成五個面向的共同意見，包括儘快恢復兩岸海空客運直航正常化、醫療機構人員互訪等。針對是否認同這些面向與共識，民眾黨創黨主席柯文哲今（4日）回應，這些本來就沒有問題，沒有爭議且民生方面的就先做，「對話比對抗好、交流比交惡好」。

民眾黨4日下午於中央黨部舉辦「眾馬奔騰，萬眾同欣」民眾黨春節小物開箱記者會，由民眾黨主席黃國昌、柯文哲、宜蘭縣參選人陳琬惠及嘉義市長參選人張啓楷一同出席。

被問到「國共論壇」結束後達成幾個面向共識，其中包括國民黨認為兩岸「應該要合作賺世界的錢」，以及恢復直航、醫療機構互訪等，民眾黨是否支持？柯文哲回應，自己從2014年當台北市長到現在，對中國大陸的態度沒有改變，「對話比對抗好、交流比交惡好」，醫院交流沒有問題，直航是讓大家方便，也沒什麼問題。

柯文哲提及，沒有爭議、民生方面的先做，而有爭議的，例如若一見面就要談一國兩制、九二共識等，「還沒開始講話就吵架了，那有什麼好談的？那就擺到後面去。」

柯文哲說，至於是否要一起賺世界的錢，那也要先問問看怎麼賺，「我也很想賺啊！問題是要賺得到才算啊！至於怎麼賺？大家商量看看。」而醫院交流、直航，這本來就沒問題，有人反對嗎？沒有嘛。

