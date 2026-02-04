國共智庫論壇達15項共同意見 綠批：要被侵略還加入中國

政治中心／綜合報導

睽違9年的國共論壇一下子就跟北京達成"15項共同意見"，要台灣加入紅色供應鏈，綠營直呼"中國要侵略台灣，怎麼還加入他們供應鏈"。如今連美國跨黨派參議員都發聲，批評在野黨卡軍購，藍營卻回擊"不做凱子軍購"，綠營痛批國民黨站在中國角度看世界，別再卡預算、要對得起台灣對他們的栽培。

國民黨前主席洪秀柱：「我們很高興看到說是，國民黨跟共產黨之間，那兩岸之間能有個對話的機會。」

國民黨前主席洪秀柱接受中國官媒央視採訪，大讚睽違九年重啟的國共論壇，論壇期間達成15項共同意見，主軸聚焦"台灣加入紅色供應鏈"，綠營直呼荒謬。

立委（民）沈伯洋：「明明中國是要侵略台灣的國家，結果我們卻要加入他們的供應鏈，這怎麼看都不合理，現在藍白的做法就是，讓人民越來越覺得，好像跟中國站在一起沒有關係，這都是在配合中國認知作戰的做法。」

共同意見包含解除兩岸人員往來的限制、深化觀光旅遊；推動企業與研究機構加強交流，特別針對精密機械、智慧製造合作。國民黨跟共產黨黏踢踢，和美方的關係則越來越微妙，前一天美國參議院軍委會主席維克爾點名「台灣在野黨大幅刪減國防預算，令人失望」，上週才率團訪台的民主黨參議員蓋耶哥也推文，指出台灣國會在此刻杯葛國防預算對台灣安全的風險，希望台灣國會重新考慮，美國政壇跨黨派發聲，但藍營不客氣回擊。





立委（國）謝龍介：「美國的好朋友不要聽信執政黨片面之言，編了這麼多錢，那到底有沒有買到適合台灣的武器，支持民進黨的朋友，告訴我們一定要支持軍購，但是不支持凱子軍購。」

立委（民）賴瑞隆：「不要國民黨持續在自己的世界裡面，同時間站在中共的角度來看世界，應該站在台灣的立場，站在全世界民主友邦的立場，這樣才對得起台灣人民的支持，跟台灣人民的栽培。」

在野黨立法院大卡國防預算後，又跟有侵略意圖的中國密切往來，不免讓國人質疑背後究竟打甚麼算盤。

