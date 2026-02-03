國共智庫論壇開幕 蕭旭岑喊「兩岸中國人」努力合作賺世界的錢

國共智庫論壇今於中國大陸北京揭幕，蕭旭岑致詞喊「兩岸中國人」。（國民黨提供）





「國共兩黨智庫論壇」今（3日）上午於北京開幕，國民黨副主席蕭旭岑致詞時喊話，兩岸應該合作賺世界的錢，不要對立，讓其他外國「漁翁得利」來掏空台灣、剝削台灣。他表示，維繫兩岸關係和平穩定發展是台灣社會主流看法，「 中華民族過去經歷了百年屈辱，最近三十年，在兩岸中國人的努力之下，一步一步邁向共同振興中華之路。雖然兩岸在不同的體制下發展，但兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。」

論壇由國民黨國政研究基金會和中共中台辦（大陸國台辦）旗下海研中心共同主辦，以兩岸交流合作前瞻為主題，開幕式由國台辦副主任潘賢掌主持，國台辦主任宋濤、國民黨副主席蕭旭岑致詞。出席的還有國政基金會副董事長李鴻源和兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等領域人士100多人。

蕭旭岑致詞指出，榮幸代表中國國民黨，偕同許多台灣的專家學者出席兩黨智庫共同舉辦的以兩岸交流合作前瞻為主題的論壇，特別代表主席鄭麗文向與會的兩岸嘉賓問候。

他說，近年來，兩岸關係處於相對不穩定的狀態，但是兩岸民間仍積極熱絡交流，反映了台灣的真實民心向背。去年（2025年），台灣民眾赴陸489萬人次，將近五百萬人次，幾乎回到疫情前高峰區間，每4個台灣人出境就有1個人選擇去大陸觀光旅遊。政治氣氛的嚴峻與困難，阻止不了台灣人赴大陸旅遊的熱切渴望。台灣人用自己的雙腳，表達了對兩岸關係的期待。

蕭旭岑表示，當前兩岸嚴峻環境下，許多產業都面臨了困境與考驗。2025年兩岸人員往來人次比較，台灣民眾赴陸將近500萬人次，但大陸民眾赴台僅55萬人次，兩者呈現高度失衡。這是台灣方面政策所致，過去陸客旅台榮景不再，當然會衝擊到觀光產業發展。其他產業也都因兩岸關係影響，遭逢大大小小的挑戰，凡此種種，格外需要透過能為民發聲，為民興利的兩岸溝通平台。今天雙方共同舉辦的兩黨智庫論壇，就是站在為兩岸產業尋找出路，為兩岸人民共謀福祉，作為最重要的目標。

蕭旭岑說，鄭麗文特別重視此次論壇，希望能討論台灣產業急需出路發展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作。以及兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流合作的前瞻性議題，包括醫療安養、氣候變遷、防災、AI未來發展、新能源、環保節能減碳等重要面向。相信經過今天論壇的集思廣益與凝聚共識，必能有實質的成果與進展。





蕭旭岑提到，我們應該要兩岸合作，賺世界的錢，不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利，剝削台灣、掏空台灣，讓後代子子孫孫無法立足。如果兩岸對立甚至衝突，不符合台灣老百姓利益，不符合兩岸人民共同利益，更不符合中華民族整體利益。這是絕大多數台灣老百姓的認知，維繫兩岸關係和平穩定發展方向法。

他最後表示，過去三十年的經驗證明，兩岸大交流、大合作，兩岸和諧交融，互利共榮，和平發展，最符合兩岸人民的共同利益。我深切期許，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識，反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展，和諧交融，兩岸攜手合作，振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸。（責任編輯：卓琦）

