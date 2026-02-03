國共智庫論壇 宋濤嗨喊「兩岸同胞做統一的參與者」：家國團圓未來可期

記者陳思妤／台北報導

中國國台辦主任宋濤日前出席活動（圖／翻攝自國台辦網站）

國共智庫論壇今（3）日在中國北京登場，國民黨副主席蕭旭岑高喊「兩岸中國人」，還說兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫。而國台辦主任宋濤則稱要讓「台灣同胞在內的全體中國人過上更好的日子」，還要兩岸同胞勇擔民族大義，做國家統一、民族復興的參與者、貢獻者和受益者，並稱兩岸關係終將冬去春來，「家國團圓未來可期」。

國共兩黨智庫共同舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」今（3）日上午在中國北京揭幕。宋濤致詞時稱，中共總書記習近平致電祝賀鄭麗文當選中國國民黨主席，為兩黨關係和兩岸關係發展指明了方向，舉辦國共兩黨智庫論壇是落實兩黨領袖賀復電精神的具體措施。

廣告 廣告

宋濤稱，兩黨要毫不動搖堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎，引領兩岸關係發展正確方向；要深化融合發展，促進兩岸交流合作；要堅持以人為本，增進同胞親情福祉，「讓包括台灣同胞在內的全體中國人過上更好的日子」；要堅決反對台獨，維護台海和平穩定。

宋濤還嗆，打擊台獨頑固分子及其打手幫兇絕不手軟，對妄圖「以台遏華」的外部勢力絕不容忍。兩岸同胞要勇擔民族大義，做國家統一、民族復興的參與者、貢獻者和受益者，共享發展成果，共創盛世榮光。

宋濤也提及，明天就是立春，一歲伊始，萬象更新，他相信今天的交流討論是一個充滿希望的良好開端。他稱，兩岸關係終將冬去春來，「家國團圓未來可期」，期待大家在研討中暢所欲言、充分交流，積極為促進兩岸的交流合作，維護台海和平穩定，推進民族復興偉業建言獻策。

更多三立新聞網報導

國共智庫論壇登場！陸委會：宋濤談話不友善像訓話、遺憾國民黨迎合中共

國共智庫論壇登場 吳欣岱轟：國民黨認賊作父，治不好兩岸關係

國共論壇復辦！媒體人曝荒謬算計：國民黨是賣台第一品牌

擋軍購換論壇？蕭旭岑控國安人士編故事：國民黨和中共交流需要門票嗎？

