國共智庫論壇「絕非單純民間往來」 綠揭三目的示警：想把台灣鎖回中國

記者劉秀敏／台北報導

吳峻鋕指出，國共論壇脈絡的本質是一項高度政治化的操作，也是為鄭習會鋪路（圖／翻攝自午青LIVE）

國民黨副主席蕭旭岑2日率團前往中國，出席今（3）日舉行的國共智庫論壇，出發前並表示，將交流觀光、精密機械、醫療、能源、防災等「五大產業」。對此，民進黨中國部主任吳峻鋕直言，國共論壇以民間交流包裝，乍聽似乎無害，實際卻高度涉及國家安全與關鍵供應鏈，值得警惕。

吳峻鋕今日於民進黨發言人韓瑩主持的直播節目《午青LIVE》中表示，此次國共論壇雖然被降級成智庫交流，但所提及的精密機械、醫療科技、能源與防災，皆屬各國嚴格列管的戰略產業。其中，精密機械更是非紅供應鏈的關鍵環節，直接牽動台美產業合作；醫療領域亦涉及高度敏感技術，中國在醫療倫理與相關爭議引發國際關切。於美中競爭升溫之際，相關交流絕非單純民間往來。

吳峻鋕指出，攤開整體國共論壇脈絡，其本質是一項高度政治化的操作，也是為鄭習會鋪路，未來更至少有三項實質目的：第一，讓中共的社會監控與政治影響力長驅直入台灣社會；第二，切斷台美經貿合作的信任基礎，破壞非紅供應鏈；第三，配合中共「155對台經濟吸納」戰略，重新綁住台灣產業，企圖將台灣重新鎖回中國。

韓瑩則強調，台灣要走向世界，必須以「非紅供應鏈」深化國際連結。但在野黨卻刪除相關概念、若再配合離島建設條例進行洗產地，形同把台灣鎖回中國。戰略產業與關鍵供應鏈不該成為政治操作的工具，國民黨配合中國包裝成「民生交流」，社會必須保持清醒與警覺。

