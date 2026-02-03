國共智庫論壇 邱垂正：宋濤像在訓話、不友善

「兩岸交流合作前瞻論壇」今天(3日)在中國北京舉行，中國國台辦主任宋濤在致詞時提到，堅持九二共識、反對台獨，是台海和平穩定的定海神針。對此，陸委會主委邱垂正表示，這樣的談話不友善也不單純，聽起來像在訓話，而不是交流。

由國共雙邊智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」3日在北京舉行，中國國台辦主任宋濤在致詞時表示，兩岸關係「終將冬去春來，家國團圓，未來可期」，還提及台獨分裂是台海和平的最大威脅，強調打擊台獨頑固分子絕不手軟。

廣告 廣告

陸委會主委邱垂正3日出席台北國際書展「在台灣閱讀香港」專區開幕茶會，他在會前接受媒體聯訪時回應，宋濤的談話像在訓話。邱垂正：『(原音)基本上我們覺得這個談話不友善也不單純，聽起來就像是在訓話，不是交流。』

邱垂正指出，當前兩岸關係較嚴峻，最主要是近年來中國大陸對台灣的複合性施壓，不僅是軍機艦擾台，還有外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、灰色地帶侵擾，有一連串的認知作戰，並且對我國軍、政務官、檢察官、人民進行跨境鎮壓、長臂管轄，這些不友善的做法可以說是一直步步進逼，持續的極限施壓。

他說，國人赴中國大陸的風險不斷提高，無論是意外失蹤、被盤查或拘禁，還是被限制人身自由，個案數都增加很快，去年2025年有221例，比前年2024年的55例，整整多出4倍。

邱垂正也談到，正當中國大陸軍方高層在被清洗動盪之際，國民黨無視中國大陸對台的敵意是有增無減，也無視兩岸關係更加嚴峻，仍然執意迎合中共所謂「九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎，來進行論壇，陸委會對此表達遺憾。

他也重申，國內任何政黨或任何團體赴陸交流，一定要遵守現行兩岸條例的規範和其他法律，並希望要秉持對等尊嚴、不要預設前提的原則，共同維護國家的主權尊嚴與利益。(編輯：宋皖媛)