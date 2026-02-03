國共智庫論壇 重申九二共識

國共兩黨智庫論壇「兩岸交流合作前瞻」三日在北京中國大飯店舉行。上圖為國民黨副主席蕭旭岑、下圖為國台辦主任宋濤。（中央社）

記者康子仁∕綜合報導

國共兩黨智庫舉辦的兩岸交流合作前瞻論壇三日上午在北京登場，率隊出席的國民黨副主席蕭旭岑表示，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識、反對台獨、求同存異、擱置爭議、共創雙贏，共同追求和平發展。大陸國台辦主任宋濤也重申，要堅持九二共識、反對台獨。

蕭旭岑在致詞時表示，鄭麗文特別重視此次論壇，希望能討論台灣產業急需出路發展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作，以及兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流合作的前瞻性議題，包括醫療安養、氣候變遷、防災、ＡＩ未來發展、新能源、環保節能減碳等重要面向。

廣告 廣告

蕭旭岑強調，雖然兩岸在不同的體制下發展，但兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。深切期許未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識，反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展，和諧交融，兩岸攜手合作，振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸。

宋濤對兩岸交流合作發展提出五點看法，包含「堅持九二共識、反對台獨，牢牢把握兩岸關係發展正確方向」；「深化融合發展，促進兩岸交流合作」；「堅持以人為本，增進同胞親情福祉」：「堅決反對台獨，維護台海和平穩定」；「勇擔民族大義，共創民族復興偉業」。

與會人士經過深入交流討論，提出五個面向、十五項共同意見。五個面向包括一、推動恢復兩岸人員往來正常化：推動解除民進黨對兩岸人員往來的人為限制，為兩岸各領域交流合作排除障礙；盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化；深化兩岸觀光旅遊交流合作。盡快實現福建、上海民眾赴台團隊旅遊，逐步擴大大陸民眾赴金門、馬祖旅遊。二、加強兩岸新興產業領域合作；三、探索兩岸醫療康養合作新路徑；四、深化兩岸環保領域交流合作；五、強化兩岸防災減災合作。