國共智庫論壇 雙方表示堅持九二共識反台獨

（中央社記者呂佳蓉北京3日電）國共兩黨智庫論壇今天上午在北京舉行。中國大陸國台辦主任宋濤表示，要堅持九二共識、反對台獨。中國國民黨副主席蕭旭岑也說，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識、反對台獨、求同存異、擱置爭議、共創雙贏，共同追求和平發展。

國共兩黨智庫論壇「兩岸交流合作前瞻」今天在北京中國大飯店舉行。此次論壇普遍被視為鋪墊今年上半年可望舉行的鄭習會面。

宋濤在開幕式講話時提到，舉辦兩黨智庫論壇是落實兩黨領導人賀復電精神的具體舉措。當前台海局勢複雜嚴峻，兩岸民眾對穩定台海形勢，改善兩岸關係充滿期待。這次論壇以兩岸交流合作前瞻為主題，針對兩岸旅遊交流合作、兩岸產業交流合作，兩岸環境與永續發展交流合作3項議題展開討論，具有重要意義。

宋濤又說，國共兩黨對推動兩岸關係和平發展，守護中華民族共同家園肩負著不可推卸的責任。

他並對兩岸交流合作發展提出5點看法，包含「堅持九二共識、反對台獨，牢牢把握兩岸關係發展正確方向」；「深化融合發展，促進兩岸交流合作」；「堅持以人為本，增進同胞親情福祉」：「堅決反對台獨，維護台海和平穩定」；「勇擔民族大義，共創民族復興偉業」。

在講話中，宋濤表示，中國大陸將繼續頒布促進兩岸經濟交流合作的政策措施，並稱讓包含台灣民眾在內的全體中國人過上更好的日子，是中國大陸發展兩岸關係的出發點和落腳點。

他同時也批評台獨分裂、台獨打手幫兇與外部勢力，稱會「不手軟、不姑息」，喊話台灣有關政黨、團體與各界民眾要「堅定站在歷史正確一邊」，堅決反對台獨分裂與外部勢力干涉，維護台海和平穩定。

蕭旭岑在致詞時表示，鄭麗文特別重視此次論壇，希望能討論台灣產業急需出路發展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作。以及兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流合作的前瞻性議題，包括醫療安養、氣候變遷、防災、AI未來發展、新能源、環保節能減碳等重要面向。

他說，相信經過今天論壇的集思廣益與凝聚共識，必能有實質的成果與進展。

蕭旭岑強調，雖然兩岸在不同的體制下發展，但兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。

蕭旭岑說，「我們應該要兩岸合作，賺世界的錢，不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利，剝削台灣、掏空台灣，讓後代子子孫孫無法立足。如果兩岸對立甚至衝突，不符合台灣老百姓利益，不符合兩岸人民共同利益，更不符合中華民族整體利益。」

蕭旭岑表示，過去30年的經驗證明，兩岸大交流、大合作，兩岸和諧交融，互利共榮，和平發展，最符合兩岸人民的共同利益。深切期許，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識，反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展，和諧交融，兩岸攜手合作，振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸。（編輯：廖文綺）1150203