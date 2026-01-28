國共智庫論壇2/3北京登場 國台辦宣布將觸及「兩岸旅遊」議題

中國國台辦發言人張晗。（取自百度）



中國國台辦28日宣布，國共兩黨智庫論壇將在2月3日於北京舉辦，將以「兩岸交流合作前瞻」為主題，邀集各界代表人士、專家學者，聚焦討論兩岸旅遊、產業、科技等議題，共商兩岸關係發展大計。

中國國務院台灣辦事處28日上午10時舉行例行新聞發布會，發言人張晗宣布，經國共兩黨有關方面協商，國共兩黨智庫論壇將於2月3日在北京舉辦，該論壇由中共中央台辦海研中心與中國國民黨「國家政策研究基金會」共同主辦。

張晗表示，本屆論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」。國共兩黨及各界代表人士、專家學者將出席論壇，圍繞兩岸旅遊、產業、環境，與永續發展交流合作等議題，深入交流研討，共商兩岸關係發展大計，共謀兩岸同胞利益福祉。

國台辦：國共論壇符合島內主流民意

張晗表示，要和平、要發展、要交流、要合作是島內（指台灣）主流民意，我們願在堅持九二共識，反對台獨共同政治基礎上，同包括國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

她說，即將舉辦的國共兩黨智庫論壇，正是兩黨為台海謀和平，為民眾謀福祉，為民族謀復興的具體體現，符合島內主流民意，符合兩岸民眾的期待。

蕭旭岑領軍赴國共兩黨智庫論壇

同一時間，國民黨官方智庫「國家政策研究基金會」也在台北舉辦記者會，雙方分別宣布國共智庫交流論壇舉行的消息。

「國共論壇」中斷逾9年，這次論壇將由國民黨副主席蕭旭岑領軍，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，前往中國北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。

蕭旭岑表示，在雙方共同磋商下，此次論壇將聚焦3大主題，「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等重要面向。



