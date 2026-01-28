國共智庫論壇2/3北京登場 鄭麗文「大陸是親人」：做不出骨肉相殘

台北市 / 林李翰 綜合報導

國民黨副主席蕭旭岑和中國國台辦今（28）日上午共同宣布，將於2月2日至4日在中國北京舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」，由蕭旭岑與國民黨智庫副董事長李鴻源率40名專家學者前往。國民黨主席鄭麗文今日下午主持中常會表示，美國曾經是我們的恩人，但大陸才是我們的親人。絕對做不出骨肉相殘的事情，我們不需要在美中之間選擇，希望兩岸的和解也能夠帶來美中的和解，這才是人類之福。

鄭麗文今日在國民黨中常會發表談話，特別感謝國台辦在短時間內安排重啟國共論壇、兩黨智庫對接，畢竟國民黨只是在野黨，這次主軸訂為兩岸交流合作前瞻論壇，雙方都用百分百誠意與善意交流，她也提到，為何外界這麼重視國共啟動的平台？因為如果有高層的意志，很多事會迎刃而解，國民黨才希望搭起溝通橋樑。

廣告 廣告

鄭麗文表示，英國首相正踏上中國大陸，進行睽違8年後的國是訪問，就連英國都說，不需要在美中之間選邊站，台灣也應該如此，國民黨希望台海和平穩定，最近這麼多國友人問她親中還是親美，她反問為何不能兩個都選？

鄭麗文說到，前兩天有個朋友向自己講述，美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人，中華民國從二戰之後，絕對不會忘記美國情誼，因為我們不是忘恩負義的人，但大陸是我們的親人，我們絕對做不出骨肉相殘的事情，所以不需要在美中之間選擇，兩岸和解也能帶來美中合作，這樣才是人類之福。

鄭麗文強調，國民黨要扮演的橋樑，不只要讓台海沒事，更希望美中也要和平穩定，第一島鏈已不是上世紀冷戰時的戰爭前沿，不需要再開啟冷戰2.0，第一島鏈應該是和解的島鏈，從台灣出發，從台海開始，希望全世界都攜手為和平穩定盡一份心力。

原始連結







更多華視新聞報導

傳北京不滿擋軍購不到位「技術性延遲國共論壇」？ 蕭旭岑駁斥：胡說八道

傳國共論壇鋪路「鄭習會」 鄭麗文：絕對不會祕密進行

鄭麗文提鄭習會構想 盼今年上半年能成行

