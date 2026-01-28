國共智庫論壇2/3登場 國台辦：共商兩岸關係發展大計

中國國台辦發言人張唅。翻攝自中國台灣網



大陸國台辦今日（1/28）宣布，國共兩黨智庫論壇將在2月3日於北京舉辦，將以「兩岸交流合作前瞻」為主題，邀集各界代表人士、專家學者，圍繞永續發展、交流合作等議題，共商兩岸關係發展大計。

國台辦發言人張唅今日在主持例行新聞發布會時首先宣布，經國共兩黨有關方面協商，國共兩黨智庫論壇將於2月3日在北京舉辦，論壇由中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦。

她指出，本屆論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」，國共兩黨及旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者將出席論壇，圍繞兩岸旅遊、產業、環境與永續發展、交流合作等議題，深入交流研討，共商兩岸關係發展大計，共謀兩岸利益福祉。

據本報昨日掌握，國民黨主席鄭麗文版「新國共論壇」原定昨日展開，但預計延至2月2日至4日在北京登場。與過往國共論壇不同，這次論壇將由國民黨副主席蕭旭岑領軍，沒有安排兩黨主席會晤（鄭習會）。

據了解，國民黨此行除蕭旭岑外，國民黨智庫副董事長李鴻源也將以「智庫平台」代表參與。而黨主席辦公室特別顧問、商總兩岸小組副召集人李德維也會在3日前往北京會合、參與座談。2日晚間也依過往慣例舉辦晚宴，由國台辦主任宋濤代表接待。

黨務人士指出，未來「新國共論壇」與國共兩黨主席會晤脫鉤，也不會再有一年一次的大拜拜活動，新形式將朝議題化、常態化、去政治化方向規劃，幾個月就可辦一場，幫兩岸架構一個對話平台，增加「交流」。

10:09 發稿

10:25 更新（新增相關背景資訊）

