國共智庫論壇2/3登場 蕭旭岑率團赴北京交流見宋濤

國共智庫論壇確定將在2月3號登場，國民黨副主席蕭旭岑今（28）日上午召開記者會說明，主題聚焦兩岸旅遊以及永續發展等議題，降低政治討論。不過此次會面也被解讀為「鄭習會」的會前會，除了國台辦主任宋濤之外，能否見到其他高階層級官員，成為關注焦點。

國民黨副主席蕭旭岑正式宣布，國共智庫論壇下週登場，他將會率領專家學者到北京前往交流，重點會聚焦兩岸旅遊、永續發展，期盼政治味越少越好，並強調國民黨絕對是站在台灣老百姓的這邊。

為「鄭習會」鋪路？ 傳部分人員申請赴中未獲核准

這回雙方見面也被視為是「鄭習會」會前會，訪團會面中方官員層級，目前除了國台辦主任宋濤，其他人尚未公布。不過隨著交流團即將啟程，有知情官員透露，不但沒收到卸任政務官赴中申請，還有公立大學系主任申請沒核准被擋下。更指出北京當局在磋商活動時，就已經攤牌「統一後再無中華民國」。

同一時間國台辦也開記者會，證實這回國共智庫論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」，雙邊如何推動旅遊發展將會重點討論主題。就在台海政治氛圍敏感之際，能帶來多少進展，或是有負面影響，朝野高度關注。

