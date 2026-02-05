國共未來或共商「和平統一」？陸國台辦：當然應由家裡人商量著辦

以「兩岸交流合作前瞻」為主題的國共兩黨智庫論壇3日在京舉辦，受到兩岸輿論高度關注。對於國共未來溝通協商是否可能觸及「和平統一」議題，大陸國台辦發言人陳斌華表示，「統一是台灣的唯一前途，兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，也當然應該由家裡人商量著辦」。

大陸國台辦發言人陳斌華。 （圖／翻攝《人民日報》）

大陸國台辦5日舉行例行記者會。國共兩黨智庫論壇3日在京舉辦，宣告兩黨時隔十年恢復機制化交流，雙方就加強兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作達成15條共同意見。對此，大陸國台辦發言人陳斌華於記者會上表示，論壇聚焦產業發展和民生福祉，提出一系列具體建議，體現了國共兩黨為台海謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興的責任擔當。

陳斌華表示，兩黨在時隔10年後開啟機制化交流意義重大，成效顯著。今後，大陸將繼續與中國國民黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，攜手共創民族偉大復興。

對於國共兩黨智庫論壇舉辦，國民黨主席鄭麗文表示，大陸是親人，絕不會做出骨肉相殘的事；賴清德只要接受「九二共識」，就可以換來和平榮景。對此，陳斌華回應稱，兩岸一家親，都是中國人，這是兩岸關係的底色。「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。大陸願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流合作，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

另據《ETtoday》報導，有媒體詢問，對於國共未來是否可能談及「和平統一」議題，陳斌華表示，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣主流民意，兩岸同胞是一家人，都盼望家園和平安寧、家人和諧相處，大陸願意在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，與國民黨加強各層級交流交往，增進政治互信，保持良性互動，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

陳斌華強調，和平是兩岸同胞的共同追求，統一是台灣的唯一前途，兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，也當然應該由家裡人商量著辦。兩岸中國人應共擔民族大義，順應歷史大勢，共推兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。

