國共論壇不只幫紅色供應鏈開大門 陳培瑜：還有未來藍白法案、擋預算布局

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜4日於立法院受訪，針對「國共論壇」表示相關風險不只停留在交流層次，更可能延伸為立法院中的修法行動與預算操作，呼籲社會高度警覺。(記者羅沛德攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕國共智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」昨天在北京登場，雙方達成推動恢復兩岸人員往來正常化、兩岸防災合作、推動兩岸AI等合作等多項協議。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今受訪時直言，不只是幫紅色供應鏈開大門，未來在立法院內，藍白多數絕對會透過修法、擋預算、輿論操控，這才是最危險的事情。

陳培瑜指出，國共論壇的協議不只是幫紅色供應鏈開大門，未來在立法院內，藍白多數絕對會透過修法、擋預算、輿論操控，相關發展都要請全民共同關注。從上一個會期國民黨團總召傅崐萁率團赴中，返台後推動「國會擴權法案」，而該法案也是已被宣告違憲。

陳培瑜進一步點名，欲參選年底縣市首長的在野黨立委包含柯志恩、謝衣鳯等人，這些要選舉的人真的認同這樣的做法嗎？真的要持續掏空台灣、迫害台灣嗎？

