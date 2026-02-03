國共論壇今登場 周軒提出「1疑問」：小心有詐

即時中心／張英傑報導

國共論壇今（3）日在北京登場，率團參加的國民黨副主席蕭旭岑日前在機場接受媒體訪問時聲稱，要看看中國在包括觀光產業、精密機械、醫療、各項能源、防災等項目，能否跟台灣有合作機會。對此，政治工作者周軒提出疑問，台灣在這些項目，都有良好表現，「我們到底要跟中國合作什麼」；周軒還示警，「讓我提醒一下，這事情可是相當嚴重的。」







首先，周軒指出，蕭旭岑率團到北京進行「國共智庫論壇」，在桃園機場出發時，他曾經點出，這一次國民黨要跟中國「交流」的產業，主要有，「觀光產業、精密機械、醫療，以及各項能源、防災」；蕭旭岑說，要看看中國在這些產業上面，能不能跟台灣這邊有合作的機會。

周軒示警，「讓我提醒一下，這事情可是相當嚴重的。」

接著，周軒指出，台灣的精密機械產業，在全球排名可以說是前10跑不掉，更不要說，台灣的精密機械是可以用來製造衛星跟飛彈的，這一點，美國知道，烏克蘭也知道，中國更不會不知道；台灣的醫療無論是在科技還是品質上面，也是全世界名列前茅的，中國的醫療則是一個黑影重重的狀態，更不要提大家提到中國的醫療，第一時間會想到的是什麼；能源跟防災就更不要講了，這是台灣國安關鍵基礎設施的兩大支柱，「我們到底要跟中國合作什麼？」

周軒直言，最重要的一點是，台灣剛剛跟美國談定15%的關稅協議，雖然立法院還沒審，可是美國需要台灣的地方，恰好就是台灣是可以幫助美國減少依賴「紅色供應鏈」的主要盟友；然後國民黨現在帶了台灣一堆「各產業專家」，說要去跟中國談「產業合作」？

最後，周軒質疑，「我怎麼想都覺得氣味不太對。」

