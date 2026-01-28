國共論壇伐謀之上策
國共兩黨的「兩岸交流合作前瞻論壇」將於2月2日起舉行。此次論壇的緣起，在於改善兩岸關係，以及兩岸同胞切身利益的議題研討與磋商，以促進兩岸和平發展。如今既是在各界關注下舉辦，本次論壇對當前岌岌可危的兩岸關係，應有更為積極的建議與討論，而如何替軍演的武嚇進行降溫是當務之急。
月前美國國會證詞提到2027年共軍有可能武力攻台，數日後恰有共軍發動「正義使命－2025」實彈演習。
孫子謀攻有云：上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。以此對照兩岸走向戰爭抑或和平的戰略思維，在民進黨執政後台海改趨緊張的情勢下，大陸並未取消ECFA，台灣也得以繼續獲得每年約千億美元的貿易順差紅利，並輔以其他惠台措施。以此促進兩岸合作，對大陸和平統一的目標而言不啻為伐謀之上策。
至於蔡政府時期有多達8個國家與我斷交，這是伐交之中策；到蔡政府後期，共軍跨過海峽中線，賴政府執政以來更有4次實彈演習，此屬伐兵之下策。多年來大陸對台採上中下三策統合運用，倘若真有攻城的下下之策，無疑是兩岸中國人的空前浩劫。
綜觀民進黨執政以來，每有較激烈的抗中或台獨言語，大陸則以軍演回應，雖說是針對台獨，但對台灣民心的感受，尤其對中間選民的影響，反會成就執政黨的政治紅利；若發生在選前，更會成為選舉紅利，徹底扭曲了選賢與能的選舉公平性。
今年的縣巿長大選，台灣急切需要一場不受兩岸因素影響的公平選舉。隨著9年未辦的國共論壇即將登場，面對岌岌可危的兩岸關係，國民黨在兩岸經貿與文化等傳統議題外，應進一步針對兩岸最為迫切的兵凶戰危現狀，提出軍演或武嚇的降溫建議，以求化解敵意。
畢竟，大陸愈是增強軍演，執政黨就愈有理由增加軍購。而台灣增加軍購與大陸增強軍演，便成了互為因果的螺旋，這也恰如寓言中的北風與路人的外衣。
「和平未到絕望時期，絕不放棄和平」，攻城的下下之策既然不能輕啟，欲使兩岸和平融合，伐兵不如伐謀。降溫軍演的建議，大陸若真能有所回應，北風將會轉為太陽，執政黨將無繼續大幅增加軍購的理由，在野黨也更無同意增加軍購的壓力，對目前不斷加溫的抗中紅利也有釜底抽薪之效。
台灣如能減少購買昂貴且不先進的軍備，轉投資在培育人才、解決少子化及各重要社會安全與民生議題，則以往軍演武嚇造成獨厚個別政黨的政治紅利，將轉為台灣全體民眾的和平紅利，其對台灣民心的正向影響，將更有助於兩岸和平發展，此既符合國共論壇宗旨，也是伐謀之上策。（作者為退休大學校長）
