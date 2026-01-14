國共論壇傳復辦 國台辦：願在九二共識基礎加強交流

（中央社記者呂佳蓉北京14日電）外傳停擺9年的國共論壇將於1月底舉行。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上加強交流交往，推動兩岸關係和平發展。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，針對國共論壇是否舉行，朱鳳蓮表示，大陸的立場很明確，願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道，加強交流交往、保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展、造福兩岸民眾。

她進一步說，「如果有這方面的信（訊）息，我們會及時發布」。

朱鳳蓮指出，民進黨政府堅持「台獨分裂立場」，企圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，阻撓、破壞正常的兩岸交流交往，煽動反中抗中，所作所為違背「要和平、要發展、要交流、要合作」的台灣內部主流民意。台灣社會各界對此已經表達不滿和堅決反對。

外傳國民黨擬恢復停辦已久的國共論壇，由國民黨副主席蕭旭岑1月底率隊前往北京。

國民黨主席鄭麗文則在10日表示，如果未來有具體進度或活動，甚至大家非常關心的「鄭習會」，只要有具體結論，一定第一時間向外界報告與說明，絕不秘密進行。（編輯：陳鎧妤）1150114