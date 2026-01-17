國共論壇傳復辦！鄭麗文重申九二共識 賴清德曾批一中同表

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

外傳為了讓「鄭習會」順利在今（2026）年3月順利登場，國民黨有意恢復停辦9年的「國共論壇」，遭質疑此舉是否會被外界貼上「親共標籤」。對此，國民黨主席鄭麗文今（17）日回應，若有任何交流或對話活動，第一時間一定會公開透過記者會向各界說明；同時，她更重申早就被總統賴清德批評已淪為「一中同表」的九二共識。





今日下午2時10分，鄭麗文在國民黨高雄市長參選人柯志恩的陪同下，前往高雄市黨部，出席「國民黨黨員Reset拓點計畫」活動，並於會前接受媒體聯訪回應時事。

關於有意復辦「國共論壇」是否會被貼上「親共標籤」一事，鄭麗文說，她已跟大家回答過很多次了，有關於兩岸的交流對話或任何活動，只要有確定，「我們一定會第一時間公開透過記者會向大家說明」。

她相信，全世界都高度的關注兩岸的和平穩定，因為台海絕對不能發生戰事，她幾乎每天都會接待很多的外國友人、外賓、駐華使節，大家都是一致的心情，「在現階段沒有任何一個國家希望台海會兵兇戰危，甚至有軍事衝突」。

鄭麗文稱，「在台灣的我們首當其衝，我們更不希望下一代上戰場、台灣淪為戰場，所以全力開創兩岸和平的任何契機，都是在台灣任何一個政黨責無旁貸的責任」。

她又稱，「只有不負責任、自私自利的政黨，才會不顧台灣的人的死活，而妄自去挑起兩岸的對立或戰火，國民黨更是不斷透過各種的努力，一點都不困難，只要回歸九二共識、反對台獨，這也是全世界的共識，不需要任何多加條件，馬上就可以迎來兩岸的和解、融冰、和平」。

鄭麗文說，「現在台灣苦哈哈，已經慘澹了這麼多年的觀光旅遊業，期待兩岸春暖花開；所以基本上這不是一個零和、選邊站的遊戲，那都是錯誤的假設，尤其從二次世界大戰開始到戰後，台灣尤其跟美國乃至於全世界的關係都是堅不可破的，我們希望的是共好雙贏、穩定的區域政治，台灣不會變為棄子、不是籌碼，而是締造和平的積極的行動者」。

針對鄭麗文堅持九二共識的說法，賴清德日前接受專訪時回擊，過去在野黨講九二共識是「一中各表」，但他們已經不講「各表」了，其實他們現在的路線基本上就是「一中同表」（國民黨前主席洪秀柱路線），在未來以「身為中國人為榮」，這也是對國家認同混淆的威脅。

總統賴清德（左）日前接受專訪。（資料照／總統府提供）





