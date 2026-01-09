國共論壇傳月底登場 綠黨團質疑：論次計酬還是一次交易？

國共論壇擬月底登場，民進黨團質疑：國民黨是論次計酬還是一次交易？（曾薏蘋截圖）

國共論壇傳出1月27日至29日在北京登場，被視為「鄭習會」會前會。民進黨團今（9日）質疑，這是拿擋軍購、國防預算，換到的入場券嗎？民進黨團幹事長鍾佳濱回應，是否有暗盤交易就等著看，今天軍購條例是否能付委討論，到底是論次計酬還是一次交易，難道國民黨要把民主政黨黨格分批零售嗎？

國共論壇傳出本月底北京登場，並將安排代表團參訪，由國民黨副主席蕭旭岑帶隊。民進黨團幹事長鍾佳濱指出，外界猜測是否為真，國民黨跟中國國民黨都是中國的，是否有暗盤交易就等著看。

針對國民黨對待軍購條例，他說，到底是論次計酬還是一次交易，還是國民黨認為擋六次後，就可以派一個人，難道國民黨要把民主政黨黨格分批零售嗎？不要為了討好中國共產黨，犧牲台灣民主憲政根基、2300萬台灣人民福祉。

民進黨立委林楚茵指則說，日美正持續深化同盟、整備防衛能力，以應對不安的國際局勢。諷刺的是，國民黨副主席蕭旭岑傳出將於1月27日率團赴北京重啟「國共論壇」。

林楚茵表示，當日美都在擔心台灣的安危時，國民黨卻忙著擋下國安法案與軍購預算，換取政黨私利，只是為了「鄭習會」，但總預算與軍購被狂擋，卻只換到了國共論壇的「半張門票」。急著跪求見習近平，難道是為了當面輸誠、賣台換取私益？

民進黨立委王定宇也說，「這是拿阻擋攸關台灣發展和安全的2026年國家總預算、國防預算、8年期國防特別預算條例，換到的入場券嗎？」

