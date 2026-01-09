政治中心／綜合報導

傳出國民黨將於1月27日重啟中斷許久的「國共論壇」，被外界視為替未來的「鄭習會」鋪路。對此，民進黨台北市議員擬參選人高揚凱痛批，在中共頻繁以軍機、軍艦擾台，甚至試射飛彈威脅台灣安全的敏感時刻，國民黨此舉無異於赴京「朝貢」，呼籲台灣人民看清國民黨「引狼入室」的本質。

傳出國民黨規劃於農曆年前的1月27日至29日，由副主席蕭旭岑領隊前往北京舉辦國共論壇。面對外界詢問，黨主席鄭麗文雖態度低調，僅表示「明日會有公開受訪」。對於國民黨在此时刻急於與中共接觸，高揚凱表達強烈憤怒。他指出，中國前腳才剛在台海周邊試射飛彈，共機共艦的騷擾更是從未停歇，嚴重威脅台灣2300萬人民的生命財產安全。然而，國民黨不僅不敢對中共的霸權行徑吭一聲，反而迫不及待地要跑去北京與共產黨上演「一家親」戲碼，這種行為根本就是去「朝貢」。

國共論壇傳月底登場 高揚凱怒轟：投國民黨是「引狼入室」

民進黨台北市議員擬參選人高揚凱呼籲台灣人民看清國民黨「引狼入室」的本質。（圖／高揚凱提供）

高揚凱進一步質疑，國民黨近期在立法院頻頻阻擋國防預算，是否就是為了這場論壇獻上的「投名狀」？高揚凱痛批，鄭麗文與國民黨為了鋪排自己的政治路，不惜犧牲台灣的自我防衛能力，將台灣人民安全拋諸腦後。

高揚凱表示票投國民黨，就是引狼入室，就是投給共產黨。（圖／高揚凱提供）

高揚凱最後強調，台灣人必須看清楚誰正在把國家推向火坑。他重申，「票投國民黨，就是引狼入室，就是投給共產黨」，呼籲所有珍惜民主自由的民眾必須團結一致，斷然拒絕這種賣台行徑，共同守護台灣的主權與尊嚴。

















