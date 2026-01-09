國共論壇傳重啟鋪路鄭習會？ 日議員示警3／美襲委促「中侵台」？ 小泉：完全不存在正當化理由

日本防衛大臣小泉進次郎。（資料照片）

美國川普政府對委內瑞拉採取軍事行動，震驚全球！日本防衛大臣小泉進次郎昨天（1/9）上節目就被問到，中國會不會因此攻擊台灣，小泉霸氣回說，中國侵台完全不存在任何可被正當化的理由。

身穿軍綠色外套，颯爽踏出車門，日本防衛大臣小泉進次郎8日訪問沖繩縣，與上個月遭中國軍機雷達照射的自衛隊隊員面談，勉勵他們努力執行任務，保衛日本國土。同一天，小泉也視訊上節目，被問到美國襲擊委內瑞拉，中國會不會因此攻打台灣？小泉回說，在任何情況下，中國侵台都完全不存在可被正當化的理由。

日本防衛大臣小泉進次郎：「關於圍繞在台灣的問題，期待透過對話和平解決，這個我國一如既往的一貫立場不會改變。」小泉與台灣站在一起，他下週12日到18日即將訪問美國，與國防部長赫格塞斯再度會談，計畫進一步強化日美同盟的嚇阻應對能力，而那個對象可想而知，就是中國。

日本防衛大臣小泉進次郎：「透過這次訪美，我希望向國內外傳達，日美同盟正以史無前例的堅實羈絆緊密相連，以及與美國共同守護區域和平穩定的堅定決心。」日美強化合作之際，中國再出新招，反制日本首相高市早苗的台灣發言，宣布加強軍民兩用物項對日本的出口管制。

對象如果涵蓋稀土的話，只要出口限制持續3個月，日本經濟損失恐高達6600億日圓，約新台幣1325億元。日本官房長官木原稔：「我們認為稀土的國際交易應該要順利進行，而且是非常重要的事情。」

日本稀土進口來源7成以上來自中國，就怕真的被北京管制衝擊經濟。日本政府這個月將在國土最東邊的南鳥島附近海底實驗開採稀土，這裡蘊藏的含量非常豐富，如果實驗成功，有望擺脫對中國的依賴。





