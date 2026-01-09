國共論壇傳重啟鋪路鄭習會？ 日議員示警4／川普接受紐時專訪：在我監視下中國不敢攻台

美國總統川普。（AP）

美國總統川普7日接受《紐約時報》專訪，被問到美軍突襲委內瑞拉，那中國是不是也可以依樣畫葫蘆？說台灣分裂是對中國的一大威脅，然後對台灣執行斬首行動呢？川普認為這是不能類比的情形，強調在自己的監視下，習近平不敢攻打台灣。至於第2任期頻頻動武，川普直率回應，唯一的約束是自己的道德觀。

美國總統川普最新在白宮橢圓形辦公室接受《紐約時報》專訪，報導8日刊出。美軍日前突襲逮捕委內瑞拉前總統馬杜洛，震驚各界，也成必考題。針對特種部隊推翻馬杜洛，會不會為中國入侵台灣提供先例，據了解，川普聳肩這樣回答：「沒有，因為這次是真實存在的威脅，你（習近平）沒有看到大批人湧入中國，沒有看到毒品大量流入中國，沒有遭遇我們所面對的那些亂象。」

廣告 廣告

紐時記者追問，習近平會說台灣分裂是對中國的一大威脅，可能拿來當理由作為武力犯台的藉口嗎？川普回應：「至於他（習近平）要怎麼做，那是他的事，但你知道我已向他表達，如果他那樣做（犯台），我會非常不高興。」川普說自己的任內，習近平不會採取對台進攻或者是封鎖這一步，他表示：「他（習近平）也許會在換了總統之後這麼做，但在我當總統的時候，我不認為他會動手。」

美軍的委內瑞拉行動後，川普再次展現覬覦格陵蘭，無論對手或盟友，都不免擔心，至於川普心中的尺在哪裡？紐時記者問國際舞台上有任何力量制衡你的權力嗎？只要你想，有什麼能攔得住你嗎？川普說，只有一樣東西，我自己的道德及心智，那是唯一能阻止我的東西。

談起全球軍事權力，川普說自己的政府遵守國際法，但「看你怎麼定義」，表達美方沒傷害任何人，同時說威脅手段包含故意讓世界認為川普出其不意。





更多《鏡新聞》報導

國共論壇傳重啟鋪路鄭習會？ 日議員示警3／美襲委促「中侵台」？ 小泉：完全不存在正當化理由

國共論壇傳重啟鋪路鄭習會？ 日議員示警2／與中國打交道不能心存幻想 石平：那是沒人性的政權

國共論壇傳重啟鋪路鄭習會？ 日議員示警1／重啟「國共論壇」？鄭麗文快閃 綠轟：和中國交換禮物