國共論壇傳重啟「替鄭習會鋪路」 國民黨：對話是風險管理

國民黨主席鄭麗文日前鬆口表示，希望今年上半年能訪問中國，並強調若能進行「主席對主席」層級會面，才會成行。外界也傳出停辦一段時間的國共論壇將正式恢復，預計1月27日至29日在北京舉行。對此，國民黨發言人、立委牛煦庭今（9日）表示，若國共論壇順利舉行，社會應理性看待並給予祝福，認為透過對話有助穩定區域情勢，對台灣整體安全具有正面意義。

根據《梅花新聞網》報導，國共論壇將在鄭麗文接任黨主席後重新啟動，並由國民黨副主席蕭旭岑率團赴北京出席，論壇除延續既有交流機制外，也將回應近期台海局勢升溫、互信不足等挑戰，為兩岸關係保留「安全閥」。報導並指出，鄭麗文預計於3月後訪問北京，並有與中共總書記習近平會面的規畫。

對於相關消息，牛煦庭受訪時表示，若國共論壇能重新召開，代表兩黨之間仍保有對話管道，外界應以較開放的心態看待，尤其在國際局勢快速變動、地緣政治風險升高的情況下，溝通本身即具必要性。他指出，外界時常將國民黨與北京當局的對話過度解讀，甚至上綱為政治交換，但從國際關係與戰略角度來看，更重要的是風險管理與避免誤判。

牛煦庭強調，國民黨在任何交流中都會守住自身立場，對話並非讓步，而是透過溝通降低衝突可能性。他表示，若國共論壇得以舉行，社會應理性看待，因為對話有助穩定區域情勢，對台灣整體安全具有正面意義。至於鄭麗文是否可能與習近平會面，牛煦庭指出，黨內已有明確原則，包括對等層級交流及行程彈性安排；同時，國民黨的對外交流不會一面倒，若有對中交流，也會同步規畫訪美及其他國家的行程，展現多元且平衡的外交布局。





