國共論壇傳1月底登場 國台辦重申舊調

（中央社記者呂佳蓉北京21日電）外傳國共論壇將於1月底在北京登場。中國大陸國台辦發言人彭慶恩今天僅重申一貫立場，並稱「如果有新的情況將及時發布」。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，彭慶恩被問及國共論壇是否會在1月底舉行的相關問題時回應，中國大陸一貫在堅持九二共識，反對台獨的政治基礎上，與包含國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

他並稱，「你關心的問題，如果有新的情況將及時發布」。

此前有媒體報導，國共論壇將於1月底於北京舉行，並由國民黨副主席蕭旭岑率團。不過，蕭旭岑在19日表示，國共論壇行程還沒確定，並表示「報導的訊息有時候是會有落差的」。

國民黨主席鄭麗文在20日拜會前總統馬英九後表示，兩岸兵凶戰危，世界高度關注，國民黨一定要負起歷史重責大任，扭轉乾坤，讓兩岸能夠融冰，所以希望積極推動兩岸交流與對話；至於第一次智庫交流、論壇活動，具體確定後，會在第一時間召開記者會公布。（編輯：陳鎧妤）1150121