國共論壇再度重啟 學者示警無法迴避的政治問題更值得深思

在立法院史上首次未審總預算、阻擋政院版國防特別預算以及通過多項爭議法案的會期結束後，國民黨選擇西進前往中國重啟國共論壇。學者們表示，國共論壇的正當性與時機從過去到現在一直都存在爭議，如今過去以經貿為名的論壇在暫停九年後又重啟，更不可能迴避的政治問題。因此值得青年思考這場論壇是對話還是統戰以及對台灣的未來的影響。

由台灣公共策益、台灣智庫、台灣教授協會、台灣青年世代交流協會、台灣青年基金會、中央廣播電台、新頭殼、台灣公民人權聯盟、台灣勵志協會以及US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站等單位等團體，共同舉辦Y's Day「週三青年日」活動，4日舉辦「是對話還是統戰？從國共論壇與鄭習會看兩岸交流中的授權、責任與正當性」座談，探討這次國共再度重啟會談的背後省思。

主持人、北美台灣研究協會理事張竹芩表示，國共再次展開交流，國民黨已受騙上當多次，仍然屢勸不聽，讓人不禁疑惑這「究竟是壞還是笨」？本次活動邀請專家學者與大家一起思考，台灣公民如何正確認識中國、正確認識國共和談，重掌主權，決定台灣的未來。

國共論壇有其背景 重啟時機令人玩味

台灣智庫研究員陳璽安指出，2005年的台灣，朝小野大，親中的在野聯盟在立法院佔多數，致使多項法案、人事案與預算案卡關，兩岸也因《反分裂國家法》及廢除國統綱領等議題而趨於緊張，在這樣的背景下，時任國民黨主席連戰赴中與中共總書記胡錦濤會談，也就是「連胡會」，在會中雙方提出要建立定期交流機制，於是在2006至舉辦第一屆「兩岸經貿論壇」，直至2016年共舉辦11屆，暫停約九年後，2026年以「兩岸交流合作前瞻論壇」之名重啟。

陳璽安表示，無論稱作「兩岸經貿論壇」還是「兩岸交流合作前瞻論壇」，2005年的時候國共為什麼認為定期交流機制有必要，2026年的今天為什麼又要重啟論壇，為什麼是由國民黨代表交流，繞過政府的黨對黨的交流的意義等等，這些都是討論國共論壇時無法迴避的政治問題。

陳璽安強調，國共論壇雖宣稱是專業領域的交流，但國共雙方都不諱言且多次提到兩岸交流的前提是同意九二共識，甚至直言反對台獨，都顯示出這場「交流」不是「經濟歸經濟、政治歸政治」這麼簡單。究竟國共論壇是對話還是統戰？這場論壇的意義與正當性為何？相信大家心裡都有一把尺。

政治問題不可能迴避 台灣未來成賭注

國策研究院顧問董立文直言，國民黨已明確走上「親共、反美、仇日、毀台」的路線。國共合作的路徑圖有清楚的三步驟：台灣人就是中國人、兩岸統一在「一國兩制」之下、完全服從中共領導。國民黨號稱要透過談判維持兩岸和平，但他們的「談判」對手習近平卻早已聲明：「兩岸統一之後才有和平」，暴露了國民黨欺騙台灣人的兩面手法。事實上，國民黨鼓吹和平、避戰、統一，卻故意忽略中共從未放棄武力犯台的事實。

董立文說，國共論壇不可能迴避政治，畢竟鄧小平早已說過：「經濟就是最大的政治。」國共和談只是迷惑和麻痺台灣人的幌子，過去國共合作是國民黨「失去大陸地區」，這次則更加嚴重，因為台灣、我們的家，正是這場豪賭的賭注。

國家未來非單一政黨可決定

台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫表示，台灣是民主自由國家，國家的未來不該由單一政黨決定，而是由全民投票決定，只有中國才是中國共產黨說了算。國共談判只適用於蔣介石的訓政時期，解嚴之後，國民黨已失去代替全民談判的資格。陳俐甫說，我們要理解歷史，因為歷史可以凝聚共同體的信仰，而且讓人們的決定更理性，但現在的政治討論卻唯利是圖，既沒有浪漫的情感，也缺乏理性的深度。國共談判每一次都是欺騙，根本不該再談。國民黨黨章已明言不可與中共妥協，每位國民黨員都有責任挺身反對國共和談。(編輯：陳文蔚)