國共論壇到底談什麼？藍營「4大謊言」糗遭拆穿 民進黨逐條打臉

國家認同一直是台灣政壇爭辯不休的議題，但近年來，國民黨的主權論述持續受外界質疑；近日該黨再掀爭議，在未獲民意直接授權的情況下，竟組團訪問中共、甚至合辦「國共兩黨智庫論壇」，引發譁然。這場「論壇」究竟談了什麼，外界或許難得知全貌，但藍營與中共卻用此機會，繼續散播「九二共識」是台灣主流民意、台灣經濟必須靠中國、台灣破壞兩岸觀光、反台獨就能和平…等論述；對此，民進黨也做出回應。

綠營首先痛批，國民黨不顧社會輿論反對，先是擺明不審總預算、杯葛國防特別預算、唱衰台美關稅協議；接著，在大眾仍存疑慮的情況下，趁立法院一休會，副主席蕭旭岑就率團赴中，參加號稱睽違10年「重新啟動」的國共論壇。民進黨狠酸，蕭旭岑在「中共統戰第一把交椅」王滬寧面前乖乖聽訓、更主動唱和「反獨促統」等中共論述，內容充滿荒謬；綠營更羅列「4大謠言」，並將其逐一破解。

民進黨指出，國共第一個謊言就是「九二共識為台灣主流民意」；但這不符合事實，台灣人7成以上不認同「九二共識」、主流民意也明確支持，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。因此綠營表示，蕭旭岑在中共官員面前，說出「九二共識、反對台獨」、「兩岸都是中國人」，無疑是漠視台灣主流民意的謊話。

至於第二個謊言，則是「台灣經濟必須靠中國」，民進黨嚴正反駁道，過去15年來，「台灣對中國投資」佔據對外投資的比重，從83%一路下降到3%；這表示，已幾乎沒有台商想繼續投資中國。但綠營認為，台灣經濟並沒因此變差，反而不斷變好；如今股市破3萬點、人均GDP逼近4萬美元，證明台灣產業布局全球市場，走向國際才是對的路。「只有國民黨，還想將台灣經濟重新鎖回中國」，民進黨說。

而國共的第三個謊言則是「台灣破壞兩岸觀光」，民進黨更嗆聲說：「錯！將觀光客當作經濟脅迫武器的是中共」。綠營表示，從2016年至今，一直都是中共，片面中斷中國學生、中國遊客來台灣；中共整天說「恢復兩岸觀光」，但也是他們一直拒絕「小兩會」磋商。不僅如此，也是中共實施國安新法，導致台灣人赴中港澳的人身安全風險大增。

最後一個謊言則是，「反對台獨」台海就能和平；民進黨無奈指出，破壞和平、不斷文攻武嚇者，從來都是中共，不是台灣。綠營續指，中國國台辦主任宋濤還在國共論壇中，公開宣稱要「打擊台獨」，而且「不手軟、不姑息」；但很遺憾的是，國民黨副主席蕭旭岑及所有訪團成員，一句話都不敢反駁、不敢為台灣人民發聲。

民進黨強調，所謂「九二共識」，中共早已說得很清楚，就是一個中國、追求一國兩制，根本沒有中華民國的表述空間。在這樣的前提下，若有人欣然接受、毫不畏懼，那根本是為了推動兩岸統一。

因此民進黨總結說，國民黨與中共這場名為「交流合作前瞻」、實際卻充斥「兩岸中國人」與「疑美論」的統戰論壇，就是想將台灣鎖回「依賴中國」的老路。綠營認為，真正的兩岸交流，從來就應建立在對等尊嚴，而非屈從矮化，「請國民黨不要再配合中共說謊，欺騙台灣人民了！」。

