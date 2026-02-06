國共論壇到鄭習會 專家示警：中共欲讓美國相信台灣民意轉向

國、共兩黨智庫論壇3日在北京舉行，外界解讀這場論壇是為了上半年可能舉辦的「鄭習會」鋪路。多位專家學者今天(6日)示警，國共論壇可能會帶給美國等民主夥伴錯誤的政治訊號，如果美國總統川普相信兩岸統一不影響美國利益，這對台灣來說是隱憂，因此台灣各界應持續向國際介紹台灣的實際現況，以對抗中共敘事、避免誤解。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今天舉辦「國共論壇到鄭習會：中國操作台灣民意的戰略」座談會，該中心前副執行長洪浦釗指出，國共論壇並非兩岸溝通最主要的媒介，其存在主要是中共用來向美國塑造台灣民意正在轉向，企圖讓美國人相信台灣是一個可以被處理的變數、一個可以拿來談判交易的籌碼。他說：『(原音)我認為國共論壇的功能從來不是在於兩岸，特別主要是它是為了要影響美國，去塑造台灣的民意轉向。這樣的民意轉向是真是假不重要，重要的是他只要讓美國人相信台灣不是像你想的那樣一昧地只是追隨美國、一昧認同所謂的西方民主價值，讓美國人相信台灣是可以交易的。』

洪浦釗表示，國共論壇一結束，中國國家主席習近平便馬上致電美國總統川普，新華社還發了新聞稿，定調台灣問題是中美關係之間最重要的問題，可見中共正在為4月的「川習會」提前鋪陳台灣問題的談判敘事。

政治大學國關中心副研究員曾偉峰也指出，川普重視美國國家利益，對美國來說，台海安全穩定可確保半導體供應鏈跟第一島鏈這兩大重要利益，但如果川普聽信中共的敘事，相信兩岸統一不影響美國利益，這對台灣來說是隱憂，所以，台灣應保持與美國政治人物及智庫等多方管道的往來，持續向美國等民主夥伴介紹台灣實際現況，以對抗中共的敘事、避免誤解。