國共論壇劇本曝光？藍赴中說法反覆 就是不敢承認「這件事」？

論壇中心／邱暐琪報導

國民黨和中國共產黨舉辦的「國共智庫論壇」即將登場，活動將聚焦「觀光旅遊交流」等3大主題。外界質疑，國民黨惡意杯葛軍購預算，是想換取赴中門票。對此，國民黨副主席蕭旭岑不只強調「國民黨要跟大陸交流，不用任何門票」，對外界質疑是否替鄭習會鋪路，蕭也直言「當然是這場交流中重要的一環、此次交流非常重要，是一個起點」。對此，民進黨立委王義川在《台灣最前線》節目中直言，國民黨對於赴中的目的，說法自相矛盾，就是不敢成認此次交流就是在替鄭習會鋪路。

王義川指出，國民黨這次特地將「觀光旅遊交流」，擺在第一項，因為國民黨一方面，和台灣專門做中國團的旅行社背書，將讓台灣組團赴中旅遊，另一方面不斷給中國釋放「需要中國開放觀光，台灣的國旅才能起死回生」的訊息。王義川直言，國民黨這招騙術已經行之有年，這套說詞對中國而言反而加強了「就是要讓台灣國旅正好倒閉」，更不願讓中客來台的想法，最後國民黨回來反怪是總統賴清德，不讓中國觀光客來台旅遊。

王義川指出，蕭旭岑說「交流不用任何門票」意思就是「隨時可以國共和談」，但又說「此次交流是個非常重要起點」，王義川直言，「起點」應該是「經過國民黨的努力，終於找到一個起點，啟動國共論壇」。王義川批評，國民黨一下說自己很厲害，一下又不敢承認就是在替鄭習會鋪路，從頭到尾都相互矛盾。

