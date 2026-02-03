國共論壇北京登場 蕭旭岑：兩岸炎黃子孫應互助振興中華
[Newtalk新聞] 國民黨與中共兩黨智庫共同舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」今（3）日上午在中國北京揭幕，國民黨副主席蕭旭岑與中共國台辦主任宋濤分別於開幕式上代表致詞。蕭旭岑表示，然兩岸在不同的體制下發展，但兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，應互助合作，致力振興中華。
蕭旭岑致詞表示，近年來兩岸關係處於相對不穩定狀態，但兩岸民間仍積極熱絡交流，反映了台灣的真實民心向背。去年，台灣民眾赴中達 489 萬人次，幾乎回到疫情前高峰區間，每 4 個台灣人出境，就有 1 個人選擇去中國觀光旅遊。政治氣氛的嚴峻與困難，阻止不了台灣人赴中國旅遊的熱切渴望。台灣人用自己的雙腳，表達了對兩岸關係的期待。
蕭旭岑表示，真實的台灣民心，不只反映在渴望更認識中國、更實際接觸中國，還包括期望兩岸之間能維持溝通管道。去年九月，台灣聯合報「2025 兩岸關係年度大調查」顯示，有 88% 的台灣民眾主張，兩岸必須維持溝通管道，即使是民進黨支持者，也有 75% 認為不能斷絕對話，其中 46% 的台灣民眾希望兩岸持續加強經貿交流，創下近四年新高。
蕭旭岑稱，在這樣的主流民意下，國民黨背負著台灣老百姓的期待，讓兩岸再恢復溝通管道平台。過去 2008 年至 2016 年，國民黨在台主政期間，兩岸共同推動許多造福兩岸百姓的交流合作，包括 ECFA 在內的 23 項協議，創造了 4 萬多學生交流、每年 800 萬旅客往來與 1,700 多億美元貿易的空前榮景。這是雙方致力「以對話取代對立、以和解替代衝突」，共同堅持「九二共識」，反對「台獨」的成果，如果沒有共同的政治基礎，沒有對兩岸和平的堅定信念，沒有對中華民族共同發展壯大的理想，這些都不可能做到。
蕭旭岑表示，在當前兩岸嚴峻環境下，許多產業都面臨了困境與考驗。以方才所提，2025 年兩岸人員往來人次比較，台灣民眾赴中將近 500 萬人次，但中國民眾赴台僅 55 萬人次，兩者呈現高度失衡。這是台灣方面政策所致，過去中客旅台榮景不再，當然會衝擊到觀光產業發展。其他產業也都因兩岸關係影響，遭逢大大小小的挑戰，凡此種種，格外需要透過能為民發聲，為民興利的兩岸溝通平台。今天貴我雙方共同舉辦的兩黨智庫論壇，就是站在為兩岸產業尋找出路，為兩岸人民共謀福祉，作為最重要的目標。
蕭旭岑提到，國民黨主席鄭麗文特別重視此次論壇，希望能討論台灣產業急需出路發展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作。以及兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流合作的前瞻性議題，包括醫療安養、氣候變遷、防災、AI 未來發展、新能源、環保節能減碳等重要面向。相信經過今天論壇的集思廣益與凝聚共識，必能有實質的成果與進展。
蕭旭岑更稱，中華民族過去經歷了百年屈辱，最近 30 年，在兩岸中國人的努力下，一步一步邁向共同振興中華之路。雖兩岸在不同的體制下發展，但兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。
蕭旭岑還說，他們應該要兩岸合作，賺世界的錢，不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利，剝削台灣、掏空台灣，讓後代子子孫孫無法立足。如果兩岸對立甚至衝突，不符合台灣老百姓利益，不符合兩岸人民共同利益，更不符合中華民族整體利益。這是絕大多數台灣老百姓的認知，維繫兩岸關係和平穩定發展方向，更是台灣社會的普遍主流看法。
蕭旭岑更主張，過去 30 年的經驗證明，兩岸大交流、大合作，兩岸和諧交融，互利共榮，和平發展，最符合兩岸人民的共同利益。他深切期許，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持「九二共識，反對台獨」，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展，和諧交融，兩岸攜手合作，振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸。
